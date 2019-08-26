محافظ صبيا ينقل تعازي القيادة لأسرة شهيد الواجب سلطان حبيب
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:42 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
أدى محافظ صبيا منصور بن زيد الداود، وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم الإثنين، صلاة الميت في جامع الخالدية بالمحافظة على شهيد الواجب العريف سلطان حسين سلطان حبيب من منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحدّ الجنوبي.
وشارك في الصلاة على الشهيد عدد من ضباط ومنسوبي القوات المسلحة وعدد من المسؤولين وجموع الأهالي.
وعقب الصلاة، نقل محافظ صبيا تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، لذوي الشهيد، كما نقل لذوي الشهيد تعازي، أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، سائلًا الله -عزّ وجل- أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وقد أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
Advertisements
المزيد عن: محافظ صبيا سلطان حبيب ةتعازي القيادة
- محافظ الطائف يؤدي صلاة الميت على الشهيد "الثبيتي"
- وكيل إمارة جازان للتنمية يؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف "العبدلي"
- أمير منطقة جازان بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الشهيد "التويتي"
- وكيل إمارة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد "غازي"
- أمير جازان بالنيابة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب "دكام"
- وكيل إمارة جازان للتنمية يؤدي صلاة الميت على الشهيد "جنادي"
- محافظ بيشة يؤدي صلاة الميت على الشهيد "الشهراني"
- تشييع جثمان الشهيد "الحمدي " إلى مثواه الأخير
- عاجل - السعودية | رئيس مركز قنا يؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف المنيخري