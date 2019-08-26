محافظ صبيا ينقل تعازي القيادة لأسرة شهيد الواجب سلطان حبيب

أدى محافظ صبيا منصور بن زيد الداود، وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم الإثنين، صلاة الميت في جامع الخالدية بالمحافظة على شهيد الواجب العريف سلطان حسين سلطان حبيب من منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحدّ الجنوبي.

وشارك في الصلاة على الشهيد عدد من ضباط ومنسوبي القوات المسلحة وعدد من المسؤولين وجموع الأهالي.

وعقب الصلاة، نقل محافظ صبيا تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، لذوي الشهيد، كما نقل لذوي الشهيد تعازي، أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، سائلًا الله -عزّ وجل- أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقد أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.