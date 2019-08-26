البورصة الأمريكية ترتفع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين مع التهدئة التجارية

أغلقت البورصة الأمريكية على ارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بعد أن هدأت مخاوف الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأن الصين ترغب في العودة إلى طاولة المحادثات.





وكانت أسهم أشباه الموصلات أكبر الرابحين في "وول ستريت" كما قاد سهم "آبل" مكاسب المؤشر الصناعي "داو جونز" بعدما ارتفع بنحو 1.9 بالمائة.





وأشاد ترامب بالرئيس الصيني خلال قمة مجموعة السبع ورحب برغبته في عقد صفقة تجارية مع الولايات المتحدة مع تصاعد حدة التوترات مؤخراً مع تبادل الطرفين فرض تعريفات جمركية ضد بعضهما.





وعن إمكانية تأجيل التعريفات المحتملة على الصين، قال الرئيس الأمريكي : "أي شئ ممكن"، في إشارة جديدة على التهدئة في الاحتكاكات التجارية الحادة التي اشتعلت في نهاية الأسبوع الماضي.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفعت طلبيات السلع الأمريكية المعمرة بأكثر من 2 بالمائة خلال الشهر الماضي.





وكانت الأسهم الأمريكية عانت من خسائر حادة في جلسة الجمعة الماضي حيث فقد "داو جونز" أكثر من 600 نقطة بعد مطالبة ترامب للشركات الأمريكية بمغادرة الصين. والبحث عن بدل آخر للإنتاج فيه.





وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بأكثر من 1 بالمائة إلى 25898.8 نقطة، رابحاً 270 نقطة تقريباً بعد أن تجاوزت مكاسب المؤشر الصناعي 300 نقطة.





كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.1 بالمائة ليغلق عند مستوى 2878.4 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 1.3 بالمائة مسجلاً 7853.7 نقطة.





وبحلول الساعة 7:54 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 98.064.





وأصدرت قمة مجموعة السبع وثيقة ختامية نيابة ركزت بشكل أساسي على 5 قضايا هامة وهى:

1- التجارة

تلتزم مجموعة الـ7 بالتجارة العالمية المفتوحة والعادلة واستقرار الاقتصاد العالمي، كما تدعو وزراء المالية إلى مراقبة حالة الاقتصاد.

ومن أجل استقرار الاقتصاد العالمي، كشفت مجموعة السبع عن رغبتها في تغيير منظمة التجارة العالمية بعمق لتكون أكثر فاعلية في حماية الملكية الفكرية، وتسوية النزاعات بسرعة أكبر والقضاء على الممارسات التجارية غير العادلة.

كما أعلنت مجموعة الـ7 التزامها بالتوصل إلى اتفاق في عام 2020 لتبسيط الحواجز التنظيمية وتحديث الضرائب الدولية في سياق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وعلى هامش قمة مجموعة الـ7 توصلت الولايات المتحدة لاتفاق مبدئي مع اليابان بشأن التجارة، كما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه واشنطن وبكين سوف يعقدان محادثات جادة للغاية مع رغبة الصين في العودة لطاولة المفاوضات.

2- قضية إيران أوضحت الوثيقة أن أعضاء مجموعة الـ7 اتفقوا على هدفين وهما ضمان عدم قدرة إيران على امتلاك أسلحة نووية أبدًا بالإضافة إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه من المحتمل عقد اجتماع مع نظيره الإيراني حسن روحاني خلال الأسابيع المقبلة، مع تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إمكانية التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران بعد اتصاله مع روحاني.

3-أوكرانيا أشار أعضاء مجموعة الـ7 في الوثيقة الختامية أن فرنسا وألمانيا قمة في "نورماندي" الفرنسية في الأسابيع المقبلة من أجل تحقيق نتائج ملموسة فيما يتعلق بالتوترات بين روسيا وأوكرانيا.

4- الأزمة اللبيية أيد أعضاء مجموعة الـ7 عقد هدنة في ليبيا يمكن أن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، مشيرين إلى أن الحل السياسي هو وحده الذي يضمن استقرار ليبيا.

كما أعرب الأعضاء عن تطلعهم لمؤتمر دولي مُعد جيدًا يضم جميع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة الإقليمية المشاركة في هذا الصراع.

وفي هذا الصدد، دعمت مجموعة السبع عمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في عقد مؤتمر بين الليبيين.

5- احتجاجات هونج كونج ذكرت الوثيقة أن مجموعة السبع تُعيد تأكيد وجود وأهمية الإعلان الصيني - البريطاني لعام 1984 بشأن هونج كونج وتدعو إلى تجنب العنف.

وتزايدت الاحتجاجات العنيفة في هونج كونج في الفترة الأخيرة مع مطالبات بالحرية والديمقراطية والإطاحة بالمدير التنفيذي للبلاد، وسط اتهام الصين للدول الغربية والولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون المحلية ودعم المظاهرات.

