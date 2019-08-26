ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

التشهير بمؤسسة تتاجر بزيوت سيارات غير مطابقة للمواصفات في مكة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:20 م
التشهير بمؤسسة تتاجر بزيوت سيارات غير مطابقة للمواصفات في مكة
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
شهرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، بمؤسسة تمارس نشاط تجارة قطع الغيار وزيوت السيارات في مكة المكرمة.

وتمثلت المخالفة في عرض وبيع زيوت غير مطابقة للمواصفات، وتم تغريم المؤسسة وإغلاق المقر المُخالف، فضلاً عن مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

Advertisements
المزيد عن: مكة مؤسسة غير مطابقة زيوت سيارات التشهير
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
4
x
20:45
0
ليتشي
دوري أبطال آسيا
النصر - السعودية
2
x
19:45
1
السد - قطر