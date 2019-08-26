التشهير بمؤسسة تتاجر بزيوت سيارات غير مطابقة للمواصفات في مكة

شهرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، بمؤسسة تمارس نشاط تجارة قطع الغيار وزيوت السيارات في مكة المكرمة.





وتمثلت المخالفة في عرض وبيع زيوت غير مطابقة للمواصفات، وتم تغريم المؤسسة وإغلاق المقر المُخالف، فضلاً عن مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.