وديا.. بنى سويف يهزم السكة بثلاثية في مباراة مثيرة





فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنى سويف بقيادة حسن موسى على فريق السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب نادى السكة الحديد.





أقيمت المباراة على شوطين كل شوط لمدة ساعة، اتسمت المباراة بالقوة والاثارة وغلب عليها طابع المباريات الرسمية مما أدى إلى إصابة مهاجم السكة ياسر رضا.





انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ل تقدم فريق السكة بهدف مهاب ياسر المنتقل من نادى الترسانة في الدقيقة 7 من عرضية مصطفى جعفر وتعادل بنى سويف في الدقيقة 20 من تسديدة قوية للاعب الافريقي تشارلز.





وأضاف مصطفى جعفر الهدف الثاني للسكة في الدقيقة 28 أجمل أهداف مباراة بعد أن رواغ اثنين من مدافعى بنى سويف.





وتمكن مصطفى صلاح من تسجيل الهدف الثاني لبنى سويف في الدقيقة 50 من الشوط الأول، واستطاع محمود مكي من تسجيل الهدف الثالث لفريق بنى سويف في الدقيقة 3 من الشوط الثاني.





وقام الجهاز الفني للفريقين بإشراك فريق. في كل شوط وخاض فريق السكة الحديد الشوط الأول بتشكيل يتكون من محمد جمال، مصطفى عبد ربه،محمد جلال، محمود أكمل،محمد عبد الفتاح شولا، عبد العليم السيد،طة زين،مهاب ياسر فوزي الكاشف،محمد أحمد ريعو،مصطفى جعفر.





وفي الشوط الثاني قام جمعة مشهور المدير الفني لفريق السكة بإشراك محمد السعدني، احمد علي،حازم شعيب،منتصر ابراهيم، محمد بشندى، احمد خالد، يوسف عطا، محمد رمزي، احمد عبد المنعم كشرى، ياسر رضا، محمد فارسي.





بينما خاض فريق بني سويف الشوط الأول بتشكيل يتكون من على محمد محفوظ، بلال سالم، مصطفى صلاح،عاطف محمود،رضا عبد العال، مصطفى صلاح ياسين، معتز محروس، حسام عيسى، احمد عبد الرازق، عبد الواحد عبد العزيز، والافريقي تشارلز.





وقام حسن موسى المدير الفني لفريق بنى سويف في الشوط الثاني بإشراك كلا من على محمد،أحمد امور،محمود مكى ، محمود عاطف، حسام البدري، هارون اسماعيل، كريم اشرف، محروس محمد، محمد ميخا،ومحمود بكرى الذي اشتراك في الدقيقة 47 من الشوط الأول.





وأدار المباراة تحكيميا احمد ناجي حكم ساحة، ومحمود رزق مساعد أول، ممدوح مرسى مساعد ثانى.





ويخوض فريق بني سويف لقاء ودي يوم الاربعاء القادم مع فريق كوكا كولا، بينما يلعب فريق السكة يوم الخميس لقاء مع فريق الداخلية للمرة الثانية.



