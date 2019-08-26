إحدى قيادات الإخوان تدعي أن "البنا" من الصحابة.. والباز: "مسؤول عن 90% من الخراب الذي حل بمصر"

عرض الإعلامي محمد الباز"، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، مقطع فيديو لـ زينب الغزالي، إحدى قيادات جماعة الإخوان، وهي تحكي عن حسن البنا وتدعي أنه من الصحابة.





حيث قالت زينب الغزالي، إن حسن البنا لم يكن رجلًا عاديًا، بل كان رجلًا عظيمًا، مشيرة إلى أنه كان صحابيًا جليلًا، متابعة: "نبايعك على الموت في سبيل الحق، نبياعك ولك أنفسنا وأموالنا وكل ما نملك، نبايعك على الحق"، مستكملة: "يبسط حسن البنا يده والنور يشع من اليد المباركة".





وأوضح الإعلامي محمد الباز، أن زينب الغزالي من قيادات جماعة الإخوان، وتتحدث وكأن هناك دين موازي للإسلام خاص بجماعة الإخوان المسلمين، معلقًا: "منعرفش إن في ديانة جديدة نزلت اسمها ديانة الإخوان".





وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامجه، أن الإخوان جعلوا من دعيهم نبي، وجعلوا من كاذبهم صادق، لافتًا إلى أن تنظيم الأخوات المسلمات هو الأخطر حتى هذه اللحظة.





وتابع "الإعلامي"،: "لا أملك إلا أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هؤلاء الناس خُدعوا ثم خدعوا الناس، وحسابهم على ربنا".





وأشار "الباز"، إلى أن حسن البنا مسئول عن 90% من الخراب الذي حل بمصر، مضيفًا أنه مسئول عن تأخر هذا البلد، وتأخر الديموقراطية والحرية بهذا البلد؛ لأنه أدخل البلد في معارك جانبية.









ومن جانبه أكد إبراهيم ربيع، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، والقيادي الإخواني السابق، أن جماعة الإخوان هي سرطان المجتمعات والشعوب، موضحًا أن الإخوان عبارة عن خلايا فوضوية خرجت من نسق المجتمع والدولة وتريد تدمير الدولة.





ولفت "ربيع"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز"، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، إلى أن المرأة الإخوانية أكثر عدوانية من الرجل الإخواني؛ لأن المرأة بطبيعتها تميل للانتقام أكثر من الرجل.





وأضاف أن تنظيم الأخوات الإرهابي محقون بالغل والحقد والكراهية والانتقام لأنهن تربين على حلم التمكين من المجتمع لكن أحلامهن تلاشت.





وأشار الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إلى أن الهيكل الإداري للإخوان يشبه الهيكل الإداري للدولة "هيكل موازي لها، وأن تنظيم الأخوات أحد عناصر.





وأوضح أن تحركات نساء الأخوات في المحافظات كانت تتم من خلال أوامر تصدر من مجلس شورى جماعة الإخوان الإرهابية.



