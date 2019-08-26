سفير مصر باليابان يكشف أهمية مؤتمر "تيكاد 7" لمصر (فيديو)

كشف أيمن كامل، سفير مصر باليابان، أهمية مؤتمر "تيكاد 7" الذي ينطلق بعد غد باليابان، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هناك زخم في العلاقات المصرية- اليابانية خاصة بعد زيارتين متتاليتين للرئيس السيسي لطوكيو.





وقال "كامل"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن اليابان من أكثر الدولة المانحة للعالم وأفريقيا تحديدا، لافتًا إلى أنها من أوائل الدول الصناعية الكبرى التي دخلت في علاقة تعاون تنموي مع الدول الأفريقية.





وأضاف أن مؤتمر "التيكاد" يتميز بتولي القارة الأفريقية ملكية المبادرة وإدارتها بمشاركة المنظمات الدولية المختلفة، وبعض الجهات اليابانية، مشيرا إلى أن النسخة الحالية لمؤتمر التيكاد تشهد لأول مرة مشاركة القطاع الخاص في اجتماعاتها.





وأشار إلى أن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي حافل خلال زيارته لطوكيو حيث سيقابل عددا من المسؤولين اليابانيين؛ وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الياباني.





وكشف أن المؤتمر سوف يشهد عملية تدعيم أفريقيا من خلال نقل الذكاء الاصطناعي إليهم؛ كما سيتم نقل خبرات اليابان إلى أفريقيا في مجالي الصحة والتعليم.





ونوه إلى أن الرئيس السيسي اكد على ضرورة تحقيق التنمية المستدامة لأفريقيا، مردفا: "اليابان سعيدة بنقل خبراتها في مجال التعليم لمصر".





ويهدف مؤتمر "تيكاد 7" إلى دعم دول إفريقيا في بناء مجتمع قوي ومستدام لتحقيق الأمن الإنساني؛ حيث يتناول العديد من محاور التعاون بين دول القارة الإفريقية واليابان، تتمثل فى تحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالقارة السمراء.



