المقاولون العرب يضم صفقة جديدة
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:46 م
أحمد شاكر
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، في اتمام التعاقد مع محمود السيد، لاعب سموحة السابق، في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.
ووقع اللاعب على عقود انضمامه في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الادارة والمشرف العام علي الكرة وعماد النحاس المدير الفني للذئاب.
ويستعد المقاولون للسفر إلى كرواتيا فجر غدا الثلاثاء، للدخول في معسكر إعداد خارجي يتخلله ثلاث مباريات ودية، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.
يذكر أن مسئولي المقاولون العرب، حسموا 6 صفقات خلال الانتقالات الصيفية، قبل محمود السيد وهم محمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق بالاضافة للحصول علي شكري نجيب علي سبيل الاعارة لمدة موسم من الاسماعيلي.
المقاولون يستعير شكري نجيب رسميا
حصل الفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، علي الاستغناء الخاص باللاعب شكري نجيب لمدة موسم علي سبيل الاعارة بعدما توصل مسئولو الكرة بالمقاولون لاتفاق مع نظيره الدراويش بالحصول علي خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
واعلن المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس ادارة المقاولون المشرف العام علي الكرة، انضمام شكري، للمرة الثانية لصفوف الذئاب علي سبيل الاعارة لمدة عام بعدما تواجد من قبل لمدة 6 شهور.
ويستعد المقاولون للسفر إلى كرواتيا فجر غدا الثلاثاء، للدخول في معسكر إعداد خارجي يتخلله ثلاث مباريات ودية، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.
يذكر أن مسئولي المقاولون العرب، حسموا 5 صفقات خلال الانتقالات الصيفية، وهم محمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق.
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