البطولة العربية.. الاتحاد السكندري يضع قدما في دور الثمانية بالفوز على العربي بهدف "قمر"

حقق نادي الاتحاد السكندري الفوز على مضيفه العربي الكويتي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن منافسات ذهاب دور الإثنين والثلاثين من بطولة كأس محمد السادس "البطولة العربية".

وجاء هدف زعيم الثغر الوحيد بأقدام المهاجم خالد قمر من ركلة جزاء تم احتسابها في الدقيقة 46 من عمر المباراة ليضع الفريق المصري قدما في دور الثمانية قبل المواجهة التي تجمعهما على ملعب الإسكندرية في يوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر المقبل.

تشكيل الاتحاد السكندري الذي خاض به طلعت يوسف المباراة أمام العربي الكويتي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: محمود شعبان - محمود رزق - محمد أنور - السيد سالم.

خط الوسط: نور السيد - رزاق سيسيه - أحمد نبيل مانجا - كريم الديب.

خط الهجوم: خالد قمر - أحمد رفعت.

وخاض العربي الكويتي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سليمان عبد الغفور

خط الدفاع: محمد فريح وأحمد إبراهيم ومحمد البذالي وعيسى وليد

خط الوسط: الإسباني توريس والليبي السنوسي الهادي ، والبوركيني حامد إسماعيل

خط الهجوم: مشاري الكندري ، وحسين الموسوي ، والسوري يوسف قلفا.

قائمة الاتحاد السكندري ضمت قبل المباراة 25 لاعبا:

عماد السيد- محمود الزنفلي- صبحي سليمان- محمود شعبان- أسامة عزب- سيد سالم- صبري رحيل- محمد أنور- محمد رزق- مروان النجار- إسلام جمال- نور السيد- أحمد نبيل «مانجا»- خالد قمر- كريم الديب- أحمد حجي- أيمن الغباشي- خالد متولي- رزاق سيسيه- محمد ناجي «جدو»- أحمد رفعت- أحمد راشد- مروان عطية- هشام محمد- إيمانويل أوكوي