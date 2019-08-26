يتم الحساب من خلال 7 شرائح.. كل ما تريد أن تعرفه عن عداد الكهرباء مسبق الدفع

قامت وزارة الكهرباء والطاقة بتركيب 8.3 مليون عداد مسبوق الدفع، منها 100 ألف عداد ذكى على مستوى 9 شركات توزيع بمحافظات الجمهورية حتى منتصف شهر أغسطس الحالى.





وتمت إضافة 700 ألف عداد مسبوق الدفع خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الحالى، إضافة إلى 400 ألف عداد خلال الفترة من أبريل وحتى نهاية يونيو، وتستهدف الوزارة تحويل 2.7 مليون عداد بنهاية العام الحالى لدعم برامج ترشيد الاستهلاك وتحصيل قيمة القدرات المستهلكة من مختلف العملاء دون تأخير مثلما كان يحدث سابقاً.





ويتم حساب قيمة استهلاك العداد مسبق الدفع للمنازل كالتالي:

الشريحة الأولى: صفر إلى 50 كيلووات بـ 30 قرشًا

الشريحة الثانية: 51 كيلووات إلى 50 كيلووات بـ40 قرشًا

الشريحة الثالثة: من صفر حتى 200 كيلو وات بسعر 50 قرشًا

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات بسعر 82 قرشًا

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات بسعر 100 قرش

الشريحة السادسة: من651 إلى 1000 كيلو وات بسعر 140 قرشًا

الشريحة السابعة والأخيرة تزيد عن 1000 كيلو وات بسعر 145 قرشًا.



وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تسعى للتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز باستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، والمساهمة بشكل في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية مع وجود آلية رصد الأعطال وإعادة التيار بطريقة أتوماتيكية بالكامل، والتواصل "أون لاين" بين المواطن وشركات الكهرباء.

وأوضح حمزة أن العدادات الذكية تستلزم بنية تحتية تضم مثلاً: "مراكز جمع بيانات، وبرامج وكابلات معينة وليس مجرد عداد فقط"، مشيرًا إلى أن المشروع التجريبى لتركيب العدادات الذكية والذى يستهدف تركيب 250 ألف عداد ذكى، يجرى العمل به على قدم وساق من خلال 6 شركات توزيع كبداية لتعميم التجربة على باقى الشركات، حيث تم تركيب ما يقرب من 80 ألف عداد من إجمالى التجربة التى من المقرر الانتهاء من تركيبها جميعا بنهاية 2019.

وأوضح حمزة أن المرحلة الأولى من المشروع التجريبى لتركيب العدادات الذكية تم تنفيذها على ثلاثة مراحل الأولى تركيب 1% من المستهدف حوالى 2500 عداد، ثم الثانية لتركيب 10% والآن نحن فى المرحلة الأخيرة من المشروع التجريبى، حيث يتم تركيب باقى المستهدف للتجربة وهو 250 ألف عداد بكامل البنية التحتية، لافتًا إلى أنه يجرى فى كل مرحلة عمل تقييم للشركات والمشتركين للتجربة، لنبحث نقاط القوة والضعف ثم يتم التوسع فى تركيب العداد الذكى.





وقال المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء في تصريحات صحفية، إنه تم تركيب 2 مليون عداد مسبوق الدفع بما يمثل 47% من إجمالى عدد المشتركين بالشركة، وإنه تم إعداد برنامج زمنى لاستبدال العدادات الميكانيكية بها لتعميمها لجميع المشتركين الجدد طبقاً لبرنامج زمنى ابتداء من العام المالى 2019/2020 ولمدة 6 أعوام، لافتاً إلى حرص الشركة على تحقيق رضاء العميل وكسب ثقته من خلال دقة تسجيل الاستهلاك وتفادى الشكاوى من تراكم الاستهلاك وزيادة الموارد عن طريق تقليل الفقد ومنع التلاعب بالعدادات.





وقال المحاسب محمد السيسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء: "إن الشركة وفرت 50 مركز شحن بجميع فروع الشركة وتسهيلاً على المشتركين تم إنشاء قاعدة بيانات موحدة، بحيث يمكن للمشترك الشحن من أى مكان أو أى فرع دون التقيد بالإدارة التابع لها مع تفعيل خدمة الشحن الخاصة بكروت العدادات المسبوقة الدفع عن طريق شركات الدفع الإلكترونى من خلال منافذها المتعددة المنتشرة على مستوى الجمهورية".