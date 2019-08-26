بعد اتهامه بإهانة المرأة.. تامر أمين: "عمري ما تكبرت على الاعتذار أنا آسف"

قال الإعلامي تامر أمين، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قام باستدعائه بالأمس لسؤاله في بعض الشكاوى المقدمة ضده من قبل المجلس القومي للمرأة حول حلقة اعتقد خطئًا أنها تتهكم على المرأة.





وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الإثنين،: "الحمد لله الموضوع دا اتقفل، بعد اقتناع المجلس الأعلى للإعلام بعدم قصد أي تهكم للمرأة في الحلقة".





وأضاف: "أنا عمري ما استحيت أو تكبرت على الاعتذار، أنا من أكثر المذيعين اللي بيعتذروا عند الوقوع في خطأ عن غير قصد".





ولفت إلى أنه تربى في ماسبيروا على أن الاعتذار فضيلة، وبأنه من شيمة الكبار، متابعًا: "ما عنديش مشكلة إني أعتذر لو كنت أخطأت، لو كان المجلس القومي للمرأة زعل مني، أنا آسف، رغم أن الحلقة كانت ساخرة، ولا يقصد منها أي إساءة".









هذا وقرر المجلس الأعلى للإعلام، حفظ الشكوى المقدمة ضد الإعلامي تامر أمين من المجلس القومي للمرأة، بعد اتهامه بإهانة المرأة خلال استضافته البرلمانية وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي رانيا علواني.









وذكرت نقابة الإعلاميين، أن "أمين" تقدم بالأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة مهنة من النقابة.



