مقتل عنصر من مليشيا الحرس الثوري قرب حدود العراق
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:24 م
وكالات
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أفادت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء، مقتل عنصرا من مليشيا الحرس الثوري الإيراني في شمال غرب البلاد قرب الحدود مع العراق.
وقالت الوكالة، عبر "تويتر"، إن عنصر الحرس الثووري قتل في بلدة بيرانشهر. ولم تخض في تفاصيل من نفذ الهجوم.
وتقع اشتباكات متكررة في غرب إيران مع جماعات كردية إيرانية يتمركز معظمها في العراق، ومنها حزب الحياة الحرة لكردستان الذي تتهمه طهران بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني في تركيا.
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