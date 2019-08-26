أهلي جدة السعودي يرد على مفاوضات الأهلي مع عمر السومة





فجر مصدر موثوق بنادي أهلي جدة السعودي مفاجأة عن طلب النادي الأهلي المصري التعاقد مع السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة في الموسم المقبل.





وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي " أن الأهلي لم يطلب التعاقد مع عمر السومة في الميركاتو الصيفي ، مشيراً إلى السومة مستمر مع فريقه حتى الأن.





ونفى المصدر وجود صفقة تبادلية بين الأهلي المصري وأهلي جدة بضم عمر السومة للمارد الأحمر مقابل التعاقد مع التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي المصري في فترة الانتقالات الصيفية.





وأشار إلى أن أهلي جدة في طريقه للتعاقد مع لاعب برازيلي سوبر لتدعيم الفريق بشكل قوي في الموسم الجديد.





وانتشرت أخبار عديدة خلال الأيام القليلة الماضية عن إمكانية انتقال السومة لصفوف الأهلي في صفقة تبادلية مع المغربي وليد أزارو الذي طالبت لجنة التخطيط للكرة برئاسة طه إسماعيل.





ويمر السومة بأسوأ فتراته مع أهلي جدة ولا يشارك بصفة أساسية منذ تولي الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المهمة الفنية للفريق بداية من الموسم الجاري.





وفي 2011 انتقل إلى القادسية الكويتي بعد توقف النشاط السوري بسبب الأحداث المؤسفة في البلاد ليشارك معه في ثلاثة مواسم ويلعب 68 مباراة أحرز فيها 43 هدفًا وحقق لقب الدوري الكويتي مرتين وكأس الأمير مرتين وكأس ولي العهد مرتين وكأس السوبر الكويتي مرتين، قبل أن ينتقل للأهلي السعودي في 2014 ليستمر في تألقه معه حيث حقق لقب هداف الدوري السعودي في أول موسم بتسجيل 22 هدف في الدوري وفي الموسم الثاني سجل 27 هدف في الدوري فقط، واستمر في التألق حتى أحرز 100 هدف معه.





وشارك السومة مع الأهلي خلال 155 مباراة منذ قدومه من القادسية الكويتي عام 2014، سجل خلالها 145 هدفا في مختلف المسابقات.





على جانب آخر، يواجه أزارو انتقادات حادة من جمهور ناديه، عقب فشله في استعادة مستواه التهديفي المعهود على مدار الموسم الماضي.





وخاض أزارو مع الأهلي 78 مباراة سجل خلالها 40 هدفا في مختلف البطولات، منذ انضمامه قادما من الدفاع الحسني الجديدي المغربي عام 2017.





وسافر المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي خلال الأيام الماضية لمدة 5 أيام من أجل البحث عن عرض خارجي للتعاقد مع أي الفرق تمهيداً للرحيل عن الفريق الاحمر بعد انقلاب الإدارة عليه ولجنة التخطيط وجماهير الكرة بالقلعة الحمراء في الأيام الماضية.