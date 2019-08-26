موعد مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم في دوري أبطال آسيا| يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد beIN SPORTS

تتجه كل أنظار متابعي ومحبي كرة القدم في الوطن نحو ملعب مدينة الملك عبد الرياضية، وذلك في موعد مباراة الهلال والاتحاد في إطار مباريات الذهاب في دور ربع النهائي ببطولة دوري آبطال آسيا، والتي تقام مساء الثلاثاء الموافق 27 أغسطس الجاري و26 ذي الحجة.





موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري الأبطال

بالحديث عن موعد مباراة الهلال والاتحاد ، حيث أكدت اللجنة المنظمة لبطولة دوري أبطال آسيا، بأن المباراة ستكون في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة الإ ربع بتوقيت القاهرة، مؤكدة بأن لقاء العودة بين الهلال والاتحاد سيقام مطلع الشهر المقبل.





القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا

تنفرد مجموعات قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية، بحقوق إذاعة مباريات دوري أبطال آسيا في هذا الموسم، ومن بينهم مباراة الهلال والاتحاد والتي سيتم نقلها عبر قناة بي إن سبورتس BeIN SPORTS HD1، وذلك بصحبة إستوديو تحليلي مميز يضم نخبة من نجوم كرة القدم السابقين في الوطن العربي، في حين سيتولى مهمة التعليق على مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا المعلق الجزائري حفيظ دراجي.





التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاتحاد

حرصت أغلب الصحف السعودية على فرد صفحات كاملة خلال عددها الصادر اليوم للحديث عن موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا، واصفة إياها بأنها مباراة قمة من العيار الثقيل، وتحدثت بعض الصحف السعودية عن التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاتحاد والذي جاء على النحو التالي.





البداية مع فريق الاتحاد صاحب الأرض والجمهور في هذه المباراة:

حراسة المرمى:- جروهي

خط الدفاع:- سعود عبد الحميد- زياد الصحفى- مروان دا كوستا- حمدان الشمراني

الوسط:- كريم الأحمدي- خالد السميري- كارلوس فيلانويفا- عبد العزيز البيشى

الهجوم:- هارون كمارا- الكساندر بريجوفيتش





أما التشكيل المتوقع للزعيم خلال مباراة الهلال والاتحاد في دوري الأبطال، فقد جاء على النحو التالي

حراسة المرمى:- عبد الله المعيوف

فى الدفاع:- ياسر الشهراني- على البليهى- جانج هيون سو- عبد الله الحافظ

فى الوسط:- سلمان الفرج – محمد كنو- سيباستيان جيوفينكو

الهجوم:- سالم الدوسري- أندريه كاريلو- بافيتيمبي جوميز





متابعة أخبار مباراة الهلال والاتحاد في دوري الأبطال

قبل موعد مباراة الهلال والاتحاد في دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، تحدث مدرب الهلال، الروماني رازفان لوسيشكو، لوسائل الإعلام، وقال بأن الفريق يسعى في هذا الموسم إلى تحقيق لقب بطولة دوري أبطال آسيا، خاصة في ظل غياب هذا اللقب عن خزائن الزعيم منذ سنوات طويلة، ولذا فإن البطولة القارية تبقى واحدة من أولويات الفريق في الموسم الحالي بكل تأكيد على حد وصفه.





وفي الجانب الآخر، تحدث المدرب التشيلي، خوسيه سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي حول مباراة الهلال في دوري الأبطال، مؤكدًا بأن فريقه سوف يسعى من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب على أرضية ميدانه، قبل الخروج للقاء العودة في الرياض