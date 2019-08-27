نشرة أخبار منتصف الليل.. السيسي يوافق على قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ الرئيس السيسي يوافق على قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار،و'التضامن' تعلن عن توافر خدمة رفيق المسن.

'التضامن' تعلن عن توافر خدمة رفيق المسن

انتهت وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة غادة والي، من تدريب خريجى أول دفعات مشروع رفيق المسن، وأعلنت الادارة المركزية للرعاية الإجتماعية بالوزارة عن عن توافر خدمة رفيق المسن لرعاية المسنين في منازلهم من خلال الجمعيات الشريكة بالمشروع

الرئيس السيسي يوافق على قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 34 تابع (أ)، الصادر بتاريخ، 22 أغسطس 2019، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بعد أن وافق عليه مجلس النواب، وفقا للقانون رقم 150 لسنة 2019.

الجيزة تبدأ في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء‎

أعلنت محافظة الجيزة، عن تلقي طلبات المواطنين للتصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019.

انفجار سيارة مفخخة في ريف الرقة بسوريا يسفر عن مقتل شخصين

انفجرت سيارة مفخخة مساء اليوم الاثنين، في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي السوري، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين.

الجيش اليمني يواصل التقدم في معقل الحوثيين مسنوداً بالتحالف

أحرزت قوات الجيش اليمني، مسنودة بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، تقدماً جديداً في جبهة كتاف شرق محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية أقصى شمال البلاد.