تونس: عزل إمام مسجد ترشح للانتخابات التشريعية

أعلنت وزارة الشؤون الدينية التونسية، اليوم الاثنين، عزل إمام في أحد مساجد منطقة قصر هلال التابعة لمحافظة المنستير الساحلية.

وجاء ذلك على خلفية ترشح الإمام للانتخابات التشريعية، وذلك في إطار خطة الوزارة لإبعاد المساجد عن الدعاية السياسية.

وكشف المدير الجهوي للشؤون الدينية بمحافظة المنستير، عبدالحميد البراري، إنهاء مهام أحد الأئمة بقصر هلال، وذلك بعد أنّ ترشح للانتخابات التشريعية.

وتعمل وزارة الشؤون الدينية بالتنسيق مع الهيئة العليا للانتخابات على التصدي لكافة أشكال استغلال المنابر والمساجد للحديث في السياسة أو للتأثير على الناخبين.