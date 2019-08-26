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الحكومالحكومة السورية تدرس فتح نفق استراتيجي يربط بين "حماة واللاذقية"ة السورية تدرس فتح نفق استراتيجي

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:10 م
الحكومالحكومة السورية تدرس فتح نفق استراتيجي يربط بين حماة واللاذقيةة السورية تدرس فتح نفق استراتيجي
ارشيفية
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وكالات
 
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تدرس وزارة النقل السورية فتح نفق اسراتيجي يربط بين محافظتي حماة واللاذقية من أجل تسريع وتسهيل التنقل ونقل المنتجات الزراعية بين المحافظتين سواء باتجاه المرافئ في الساحل أو باتجاه مدن الداخل الصناعية.

كشف وزير النقل السوري علي حمود أن وزارة النقل تدرس إمكانية فتح نفق يربط بين سهل الغاب في محافظة حماة ومحافظة اللاذقية من أجل تسهيل وتسريع نقل المنتجات الزراعية.

وقال في تصريح صحفي: "منطقة الغاب هي خزان زراعي هام جدا لسوريا وبالتالي يجب أن يكون هناك اهتمام بنقل هذه المحاصيل وإيصالها إلى المرافئ للتصدير، وكذلك النقل بالاتجاه المعاكس".

ووفقاً لـ "سبوتنيك" أضاف حمود، أن الوزراة تقوم بدراسة نفق يصل بين محافظة اللاذقية وسهل الغاب وصولا إلى حلب، وأشار إلى أن هذه الدراسة تتم الآن في وزراة النقل وانشا الله سنحصل على نتائج جيدة حيث تقول الدراسة الأولية أن المسافة لا تتجاوز 13 كيلو متر أي أن قطع المسافة سيكون في 7 دقائق.

وتحاول الحكومة السورية البحث عن بدائل استراتيجية لدعم الإنتاج المحلي الصناعي والزراعي ودعم التصدير باعتباره أهم مصدر لدعم الاقتصاد السوري.
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