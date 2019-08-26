الصحة تحذر من أحد المضادات الحيوية وتسحبه من السوق.. تعرف عليه

حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، من المستحضر "Wouncure topical powder 10 gm" من إنتاج شركة ريفا فارما.





جاء ذلك فى منشور حمل رقم "32" لعام 2019 بعنوان غش تجاري من بودرة للمضاد الحيوي.





وشددت الإدارة على ضرورة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من كافة التشغيلات المنتجة بعد تاريخ مارس 2017.





وطالبت الإدارة نشر هذا المنشور بجميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة فى نطاق كل محافظة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية فى حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات، وضد الجهة الموردة فى حالة وجود تلك الفواتير، وإفادة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بذلك.

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