أحمد موسى يكشف جدول الرئيس في طوكيو خلال قمة "تيكاد"
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:07 م
داليا الحسين
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كشف الإعلامي أحمد موسى، عن جدول أعمال الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل انطلاق فعالت مؤتمر "تيكاد" في طوكيو.
وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"؛ المذاع على فضائية "صدى البلد"؛ يوم الأربعاء من طوكيو إن الرئيس السيسي سيصل لطوكيو غدا للمشاركة في مؤتمر "تكاد"، على رأس وفد مصري كبير، مشيرا إلى أنها الزيارة الثانية للرئيس لليابان في هذا العام.
ولفت إلى أن الرئيس سوف يعقد لقاء مع رئيس الوزراء الياباني، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك جلسات بين الوزراء المصريين واليابانيين، كما سينعقد مجلس الأعمال المصري-الياباني.
وأضاف أن أكبر 50 رجل أعمال في مصر جاءوا ضمن الوفد المشارك في المؤتمر، منوهًا بأنه سيتم عقد عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر واليابان ومعظمهم في مجالات التنمية والتعليم سواء الأساسي أو الجامعي ومجال التدريب الطبي.
وقد توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى اليابان للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولى السابع لتنمية إفريقيا "تيكاد 7" الذى يعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية، خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري.
ويهدف مؤتمر "تيكاد 7" إلى دعم دول إفريقيا في بناء مجتمع قوي ومستدام لتحقيق الأمن الإنساني؛ حيث يتناول العديد من محاور التعاون بين دول القارة الإفريقية واليابان، تتمثل فى تحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالقارة السمراء.
ويأتي "تيكاد 7" في وقت تتنامي فيه جهود مصر في تنمية إفريقيا، لتعكس حجم اهتمامها بالقارة وقضاياها، وتأتي مشاركتها في المؤتمر في ظل علاقات مصرية، يابانية إستراتيجية، تجمع البلدين سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا.
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