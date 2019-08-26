في أول ظهور إعلامي لتامر أمين بعد قرار منعه: "أصعب 24 ساعة في حياتي" (فيديو)

علق الإعلامي تامر أمين، على قرار منعه من الظهور الإعلامي، قائلًا: "الحمد لله 3 مرات، ومليون شكرًا لكل اللي قلق عليا، واللي خاف عليا، ومليون شكرًا لكل اللي فرح فيا، ربنا يديم المحبة والمعروف".





وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الإثنين: "الـ24 ساعة اللي فاتوا كانوا نقطة فارقة في مشواري المهني، خاصة بعد إصدار نقابة الإعلامين قرارًا بمنع الظهور، لحين توفيق أوضاعه في النقابة".





ووجه الشكر لنقابة الإعلاميين على سرعة التصرف واتخاذ الإجراءات، متابعًا: "قرار منعي من الظهور صدر بالأمس، واليوم صباحًا استوفيت كل الأوراق اللازمة لاستخراج تصريح مزاولة المهنية، لكي يكون ظهوري على الشاشة قانوني ومهني، سددت الرسوم وعملت فيش، وكل حاجة".





ولفت إلى أنه أنه سعيد بما حدث له، لأنه يعيد ترتيب البيت الإعلامي، معقبًا: " أنا أول من دعيت لإعداد نقابة للإعلاميين".





وتابع أن حديث الرئيس السيسي على أن الإصلاح الاقتصادي يقف وراءه الشعب المصري أمر حقيقي للغاية، متابعًأ:" البطل الحقيقي لما حققته مصر هو الشعب المصري.





هذا وقررت نقابة الإعلاميين بالأمس، منع الإعلامي تامر أمين مُقدم برنامج آخر النهار على فضائية النهار من الظهور على الشاشة؛ وذلك لحين تقنين أوضاعه، تطبيقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين.









كما قررت النقابة التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد تامر أمين، بسبب ممارسته نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، المقررة طبقًا للقانون 93 لسنة 2016.







