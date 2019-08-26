تراجع أسعار الذهب في نهاية التعاملات اليوم الإثنين

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في 6 سنوات بنهاية التعاملات اليوم اللإثنين، بعد إعلان دونالد ترامب الرئيس الأمريكى عن وجود إمكانية للتهدئة التجارية على هامش قمة السبع.





وتخلت أسعار المعدن عن ارتفاعه قبيل التسوية بفترة قصيرة مع المكاسب القوية للأسهم الأمريكية حيث ربح "داو جونز" نحو 300 نقطة خلال التعاملات مع آمال حدوث انفراجة في الأزمة التجارية.





وكان المعدن النفيس ارتفعت في وقت سابق من الجلسة حيث تأثر بشكل إيجابي من الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم (الولايات المتحدة والصين)، حيث شهد نهاية الأسبوع الماضي تصعيد جديد في الأوضاع بين الجانبين.





وقررت الصين اتخاذ تدابير انتقامية ضد التعريفات الأمريكية المزمع سريانها بداية من الشهر المقبل، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر الرد على هذه الإجراءات الانتقامية بزيادة جديدة في الرسوم.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع طلبيات السلع الأمريكية المعمرة بأكثر من تقديرات المحللين.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.03 بالمائة أو ما يعادل 40 سنتاً ليصل إلى 15373.20 دولار للأوقية بعد أن كان مرتفعاً عند 1565 دولاراً في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى في 6 سنوات.





في حين ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر من 0.1 بالمائة في تمام الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ليسجل 1528.44 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 98.039.





ومن جانب أخر قال "جوافاني ستيونوفو" و"وايني جوردن" المحللان في بنك "يو.بي.إس" في تقرير نقلته وكالة بلومبرج، اليوم الإثنين أن تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وصل إلى مستوى جديد.





وتابع البنك: "لقد أظهر الذهب صفاته كملاذ آمن ولازلنا نتوقع مكاسب قوية للمعدن منذ أن بدأنا هذه التوقعات الإيجابية في منتصف شهر مايو الماضي".





وحقق المعدن الأصفر مكاسب قوية في الفترة الأخيرة ووصل إلى أعلى مستوى في 6 سنوات مع اتجاه البنوك المركزية إلى التيسير النقدي بالإضافة إلى الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.





وتصاعدت الحرب التجارية بحدة في الأيام الأخيرة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة نسبة جميع التعريفات على السلع الصينية التي هى مطبقة بالفعل بالإضافة إلي التي سوف تدخل حيز التنفيذ في الشهر المقبل بنسبة 5 بالمائة.





وجاء ذلك رداً على اعتزام الصين فرض تعريفات على سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار في الشهر المقبل.





ويتوقع البنك أن يتراوح سعر المعدن الأصفر خلال الثلاثة أشهر المقبلة بين 1450 إلى 1600 دولار للأوقية.





ويرى البنك أن الخطر الأساسي لتراجع تلك التوقعات هى أن يتم التوصل إلى صفقة تجارية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية بفعل تراجع تهديدات ترامب في حال وجود تنازلات من الصين.





وهدأت التوترات التجارية من جديد بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات، مشيراً إلى أنهما سيبدآن محادثات جادة للغاية.





وبحلول الساعة 11:50 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر عند مستوى 1538.40 دولار للأوقية.





ومازال الذهب هو أحد أهم الملاذات الأمنة للاستثمار فى ظل التغييرات الاقتصادية التى تمر بها الدول، خصوصا الاقتصادات الناشئة والتي تتسم بسرعة التغيير وفقاً للقرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومات والتي قد تؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة داخل البلد، ولكن يظل الذهب محتفظاً بقيمته السوقية بل ويزداد سعره مع التغييرات التي تصب في مصلحة مالكي الذهب بشكل كبير.



