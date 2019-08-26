"بينهم ثنائي مصري".. تعرف على قائمة أكثر 10 لاعبين تحقيقًا للبطولات في تاريخ كرة القدم









دومًا وأبدًا، يبقى الهدف الأهم من كرة القدم بالنسبة للاعب هو تحقيق مسيرة كبيرة من الألقاب والبطولات الجماعية مع فريقه أو مع منتخب بلاده، ولذا فهذا التقرير من موقع "الفجر الرياضي" يقدم لكم قائمة بأكثر 10 لاعبين نجحوا في حصد البطولات والألقاب على مدار تاريخ الساحرة المستديرة.





البداية مع صاحب المركز الأول، وأكثر اللاعبين حصدًا للألقاب الجماعية في تاريخ كرة القدم، وهو الدولي البرازيلي ماكسويل، والذي نجح في تحقيق 37 لقب خلال مسيرة ذهبية للظهير الأيسر الطائر مع كرة القدم، ولعب ماكسويل في كروزيرو البرازيلي وأياكس الهولندي وإمبولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني وإنتر ميلانو وأخيرًا ختم مسيرته في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.





وفي المركز الثاني جاء برازيلي آخر وهو داني ألفيش، الظهير الأيمن السابق لنادي برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، والمنتقل إلى صفوف نادي ساو باولو في الدوري البرازيلي خلال الصيف الحالي، جمع 36 لقبًا خلال مسيرة حافلة مستمرة من عام 2000 ولازال أمامه الوقت لإضافة المزيد من الألقاب خلال السنوات المقبلة.





وبالمناصفة مع داني ألفيش في المركز الثاني، جاء الأسطورة المصرية حسام حسن برصيد 36 لقب أيضًا، نجح حسام حسن في جمعها بعدما لعب بقصمان 8 فرق مختلفة وهي "الأهلي وباوك ونيوشاتيل والعين الإماراتي والزمالك والمصري والإتحاد والترسانة".





وجاء أولكسندر شوفكوفسكي، الحارس الأوكراني المخضرم ليزاحم حسام حسن وداني ألفيش في المركز الثاني، حيث حصد حارس دينامو كييف السابق 36 لقب في تاريخه مع الساحرة المستديرة.





المركز الثالث كان من نصيب مصري آخر، وهو حسام عاشور، قائد النادي الأهلي، والذي يملك رقم مميز للغاية وهو تحقيقه لـ35 بطولة مع فريق واحد فقط، حيث لعب عاشور في الفريق الأول للنادي الأهلي منذ عام 2005، وخلال 14 سنة فقط جمع اللاعب كل هذه الألقاب رفقة القلعة الحمراء.





رايان جيجز والذي جاء في المركز الرابع خلف حسام عاشور، هو واحد من القلائل أيضًا الذين حصدوا كل بطولاتهم وألقابهم مع نادي واحد، حيث جمع الويلزي الأسطوري "34 بطولة" رقم مانشستر يونايتد كان جميعهم تحت قيادة مدرب واحد فقط وهو سير أليكس فيرجسون.





وجاءت المراكز من الخامس وحتى العاشر على النحو التالي:

ليونيل ميسي أسطورة برشلونة "33 بطولة"

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش "33 بطولة"

إندريس إنيستا "32 بطولة"

جيرار بيكه أسطورة برشلونة "31 بطولة"

كيني دالجليش أسطورة ليفربول "31 بطولة"

لحارس البرتغالي فيتور بايا "30 بطولة"

آريين روبن أسطورة بايرن ميونيخ "30 بطولة"