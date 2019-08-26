إغلاق مؤقت لطريق "الهدا –الكر" بالطائف

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن إغلاق طريق "الهدا – الكر" بمحافظة الطائف.

وأكد المركز أن سبب إغلاق الطريق هو اندلاع حريق في مركبة أثناء السير حيث تمت مباشرة الحادث من قبل الجهات المختصة وجاري العمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.







