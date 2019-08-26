ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إغلاق مؤقت لطريق "الهدا –الكر" بالطائف

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 08:06 م
إغلاق مؤقت لطريق الهدا –الكر بالطائف
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن إغلاق طريق "الهدا – الكر" بمحافظة الطائف.

وأكد المركز أن سبب إغلاق الطريق هو اندلاع حريق في مركبة أثناء السير حيث تمت مباشرة الحادث من قبل الجهات المختصة وجاري العمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.



Advertisements
المزيد عن: طريق الهدا - الكر الطائف اغلاق
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
دوري أبطال آسيا
النصر - السعودية
0
x
19:45
1
السد - قطر