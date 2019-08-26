إغلاق مؤقت لطريق "الهدا –الكر" بالطائف
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 08:06 م
الفجر السعودي
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أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن إغلاق طريق "الهدا – الكر" بمحافظة الطائف.
وأكد المركز أن سبب إغلاق الطريق هو اندلاع حريق في مركبة أثناء السير حيث تمت مباشرة الحادث من قبل الجهات المختصة وجاري العمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.
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