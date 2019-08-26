أول رد من ريهام سعيد بعد اعتزالها الإعلام

شاركت الإعلامية ريهام سعيد، جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأول رد لها عقب اعتزالها عالم تقديم البرامج.





حيث كتبت ريهام سعيد، منشورا بعد اعتزالها الإعلام وتوقف برنامجها صبايا الخير، نتيجة تصريحاتها الأخيرة عن مرضى السمنة.





وقالت ريهام سعيد : "يا رب أعيش لغاية ما اشوف حقي بيرجع لي. مش عايزه شكر ولا تكريم انا اجري عند الله بس، أنا ليا حق ولازم يرجع".





ونشرت ريهام سعيد مع هذا الكلام الجزء الخاص من الحلقة التي أثارت غضب الرأى العام ، عندما تحدثت عن مرضى السمنة، وفي الفيديو تنتقد ريهام سعيد شكلها أثناء مرضها بالسمنة".





وشهدت الساحة الإعلامية حالة من الارتباك اليومين الماضيين، وذلك بعد عدة قرارات لنقابة الإعلاميين، أوقفت خلالها إعلاميون عن ممارسة نشاطهم في قنواتهم أو قنوات أخرى، وهم: ريهام سعيد مقدمة برنامج صبابا على فضائية الحياة، وتامر أمين مُقدم برناج آخر النهار على فضائية النهار، وصبحي الحفناوي مُقدم برامج بفضائية الحدث اليوم.



واتخذت نقابة الإعلاميين، قرارًا بوقف مُقدمي البرامج غير المقيدين، وذلك لحين تقنين أوضاعهم، تطبيقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون 93 لسنة 2016.



مادة 2:

تنشأ نقابة مهنية للإعلاميين تكون لها الشخصية الاعتبارية مقرها الرئيسي محافظة القاهرة ويكون للنقابة إنشاء فروع لها في المحافظات طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية لها.



وتتمتع النقابة بالاستقلال في مباشرة أعمالها لتحقيق الأهداف المنوطة بها.



ولا تجوز مزاولة النشاط الإعلامي في إحدى الوسائل الإعلامية إلا لإعلامي أو لمن حصل على تصريح مؤقت بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.



مادة 19:

تحظر ممارسة النشاط الإعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك.



وجاءت شروط القيد كالتالي



– أن يكون المتقدم مصريًا.

– أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة.

– أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ.

– أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

– أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية.

– ألا يكون سبق إدانته لارتكابه إحدى الجرائم، ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.

– يتعين على المتقدم أن يمارس نشاطًا إعلاميًا، وذلك وفقًا للتعريف الوارد بالقانون في إحدى التخصصات الستة التالية: "مذيع، مقدم برامج، مخرج، مُعد، محرر، مراسل".

– رابطة قانونية طبقًا لنصوص القانون "عقد برقم تأميني".

– المتقدم لطلب العضوية ولم يمض سنتين في أحد التخصصات الستة السابقة، يقيد بجدول الأعضاء تحت التمرين وفقًا لنصوص القانون.

– إقرار بمسؤولية المتقدم لطلب العضوية، يفيد صحة المستندات المُقدمة منه، ومسؤوليته عنها.



وجاءت الأوراق المطلوبة كالتالي









1- بطاقة الرقم القومي - جواز السفر.

2- شهادة أداء الخدمة العسكرية - الخدمة العامة (صورة طبق الأصل).

3- المؤهل الدراسي العالي "انتظام - انتساب" (صورة طبق الأصل).

4- استمارة طلب عضوية بقيمة 20 جنيهًا، ملصق عليها طابع دمغة النقابة.

5- بيان حالة معتمد من الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها المتقدم "للإعلام الرسمي والخاص"، والسيرة الوظيفية لخمس سنوات سابقة.

6- عقد رقم تأميني مثبت التاريخ "للإعلام الخاص".

7- صحيفة الحالة الجنائية.

8- مادة أرشيفية سابقة بأعمال المتقدم.

9- 4 ​صور ضوئية حديثة بخلفية بيضاء.

10- أصل شهادة الميلاد.



جدير بالذكر أن الإعلامية ريهام سعيد قد تحدثت عن مرضى السمنة في حلقتها بشكل سيئ مما جعل المجلس القومى للمرأة يقدم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام الذي حقق بدوره في هذه الواقعة، وتم إيقاف برنامج صبايا الخير الذي تقدمه ريهام سعيد على شاشة الحياة.



