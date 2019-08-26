امرأة تدعي ولادة طفل من عجين

ادعت سيدة هندية أنها ولدت طفلا هنديا متوفيا، لتسجيل اسمها في قائمة المستفيدين من الخطة الحكومية.

وعندما كشف الأطباء عن وجه "الطفل" وجدوا عجينة، حيث أن المرأة ادعت ذلك؛ للحصول على الأموال الحكومية، وتم اتخاذ إجراء تأديبي ضدها.

وقالت الدكتورة "ميشرا": "لأول مرة أواجه مثل هذه الحالة الغريبة في حياتي المهنية، ولم أتوقع أبدًا أن ينزل الناس إلى هذا الانحطاط للاستيلاء على أموال المخططات الحكومية".

ويذكر أن الخطط الحكومية، تُمنح المرأة من المناطق الريفية مبلغ 1400 روبية كمساعدة مالية للأغذية، وبعد الولادة يرتفع الرقم إلى 16 ألف روبية للتعويض عن جلوسها في المنزل دون عمل لمدة 3 شهور.