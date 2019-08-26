وزيرة التضامن تكرم فريق العواجيز الفائز بالدوري الرياضي للمتعافين من تعاطي المخدرات (صور)

كرمت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق العواجيز الفائز بكأس البطولة للدوري الرياضي للمتعافين من تعاطي المخدرات اليوم الاثنين، بالقرية الأولمبية بالمعادي.

ويحضر اللقاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكابتن أحمد شوبير، وعدد من ممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، بالإضافة إلى نجوم الرياضة.

وفي نهاية اللقاء يشارك الفنان أحمد جمال المتعافين بأغنيات مناهضة للإدمان.

نرشح لكم: وزيرة التضامن تشهد ختام معسكر لتنمية العمل التطوعي لدى الشباب ومكافحة المخدرات

تشهد غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ختام فاعليات معسكر تدريبى لإعداد وتأهيل القيادات التطوعية من الشباب لدى الصندوق بكافة المحافظات حول تنمية العمل التطوعى ومكافحة المخدرات، تحت عنوان "قوتنا فى شبابنا"، وذلك فى إطار اليوم العالمى للشباب.





وصرحت والي إن المعسكر يهدف إلى إستثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعى، كما يهدف المعسكر إلى زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات، حيث سيتم إعداد مجموعة من القيادات الشابه الذين تم اختيارهم كقيادات فى العمل التطوعى بالمحافظات المختلفة وتنفيذ مبادرات ميدانية للتواصل المباشر مع الجمهور وتعريفهم بالصندوق وخدماته الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التي تدور في الآذهان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن 16023 وذلك فى ظل حرص واهتمام القيادة السياسة بالشباب ودعمهم باعتبارهم مستقبل مصر وحاضره.









وأضافت أنه يتم تدريب الشباب أيضا على مهارات حل المشكلات ومهارات تقدير الذات والتفكير الإيجابي والتواصل، وكيفية تواصل الشباب مع أقرانهم لإقناع من يدمن المواد المخدرة بالتوجه إلى الخط الساخن لتلقي العلاج بالمجان وفي سرية تامة خاصة بعد وصول عدد المتطوعين من الشباب لدى صندوق مكافحة الادمان إلى ما يقرب من 28 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية.





من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، انه تم تدريب القيادات من الشباب على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطي المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وذلك من خلال اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات، وتم تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق في الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالة وكافة فاعليات وأنشطة الصندوق.









كما تم تدريب الشباب على كيفية إدارة العمل التطوعى وأيضا كيفية إعداد برامج توعوية عن مكافحة تعاطى المخدرات وتنفيذها بهدف إعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤلية واتخاذ القرارات الصحيحة فى مكافحة المخدرات فى ضوء رؤية مصر 2030.