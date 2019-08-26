غدًا.. أشرف صبحي يشهد مؤتمرًا عن الأشخاص ذوي الإعاقة

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات مؤتمر شبابي بعنوان "تنمية الاحتياجات لذوى الهمم داخل الجامعات ومراكز الشباب" وذلك غدًا الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2019 بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر في تمام الساعة العاشرة صباحًا.





ويتضمن المؤتمر عقد حوار مفتوح مع الشباب ذوى القدرات والهمم والحديث عن دور الوزارات في تنميتهم بالجامعات ومراكز الشباب، وتكريم بعض النماذج الناجحة من الشباب من ذوى القدرات والهمم وبعض المؤسسات التي تعمل على تقديم الدعم لهم





نرشح لكم: السبت المقبل.. ملتقى توظيف لشباب الخريجين بمركز التعليم المدني

تعلن وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم ملتقى لتوظيف شباب الخريجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة والفنية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، لتوفير فرص عمل للشباب بالتعاون مع مجموعة من شركات القطاع الخاص بمشاركة 24 شركة توفر أكثر من 2000 فرصة عمل للشباب، في مجلات السياحة، والمطاعم، والصيدلة والمستلزمات الطبية، وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والمقاولات، والمبيعات وخدمة العملاء.





تبدأ فعاليات الملتقى الساعة العاشرة صباحًا يوم السبت الموافق 31 أغسطس بمركز التعليم المدني بالجزيرة.





ويتم تنفيذ مجموعة من ورش العمل التي تقام على هامش الملتقى حول كيفية كتابة السيرة الذاتية وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق وبعض مهارات الحاسب الآلي.





وتحرص الوزارة على تنظيم العديد من ملتقيات التوظيف تنفيذًا لسياستها العامة نحو المساعدة في حل مشكلة البطالة ومعالجتها من جذورها كأحد أولوياتها، كما تولى الوزارة اهتمامًا خاصًا بالشباب بإقامة العديد من ملتقيات التشغيل لتوفير فرص العمل الحقيقية المتنوعة وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين بالإضافة إلى توفير وظائف غير تقليدية أمام الشباب للمؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل.



