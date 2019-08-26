إبراهيم مصطفى: "السيسي ذهب إلى قمة مجموعة السبع وهو يحمل على أكتافه هموم القارة الإفريقية"

قال الدكتور إبراهيم مصطفى، استشاري الاقتصاد والاستثمار، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في قمة مجموعة السبع الكبرى باعتباره رئيس لمصر ورئيس للاتحاد الإفريقي.





وتابع "مصطفى"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين،: "الرئيس السيسي ذهب إلى القمة وهو يحمل على أكتافه هموم القارة الإفريقية ومشكلاتها".





وأوضح أن شعار قمة مجموعة السبع الكبرى هو التكافؤ والمساواة، مشددًا على ضرورة ترسيخ مبدأ الشراكة لتحقيق التنمية المستدامة للقارة الإفريقية، لافتًا إلى أن الدول المشاركة في القمة مؤسسات دولية، موضحًا أن القارة تحتاج إلى تمويل، وأن القارة تحتاج من 150 إلى 200 مليار دولار للاستثمار في التنمية الأساسية.









والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع.





وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن شكره للرئيس الفرنسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركة سيادته في قمة مجموعة الدول السبع، مشيدًا بقوة وتميز العلاقات المصرية الفرنسية وما تتسم به من خصوصية تاريخية.





ومن جانبه رحب الرئيس الفرنسي، بالرئيس مثمنًا مشاركته في أعمال القمة، وكذلك بالعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا والروابط الحضارية والثقافية التي تربط بين الشعبين المصري والفرنسي الصديقين.





وكما أعرب الرئيس الفرنسي، عن حرص فرنسا على تعزيز آليات التعاون المشترك ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق حول القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.





وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة على المستوى الاقتصادي، كما تناول اللقاء استعراض العلاقات الأفريقية الفرنسية، في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وكذا تطورات الأزمات الإقليمية والقضايا الدولية، ومن بينها جهود إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، ومكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية.





كما تم تبادل الرؤي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث توافقت وجهات نظر الرئيسين حول تضافر الجهود المشتركة الثنائية بين مصر وفرنسا وأيضًا الدولية سعيًا لتسوية الأوضاع في ليبيا علي نحو يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ علي المؤسسات الوطنية للدولة، وكذا مواردها، ويحد من التدخلات الخارجية.







