البحرين: "لا يُلام من يضرب إيران ويدمر أكداس عتادهم"

قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، إن إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثي في اليمن و غيرهم.





وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر “لا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم. إنه دفاع عن النفس”.





ويمارس النظام الإيراني قمع داخلي وإرهاب خارجي، وفتح مراكز لتدريب المليشيات وتسليحها وإثارة الفوضى في دول المنطقة وبسط النفوذ والتوسع وتصدير الإرهاب إلى العالم، هذا هو دور إيران على مدى العقود الأربعة التي أعقبت سيطرة نظام ولي الفقيه على سدة الحكم.





نظام الخميني الذي تولي الحكم عام 1979 كان هدفه تصدير انقلابه إلى دول المنطقة عبر دعم المليشيات الإرهابية التابعة له وتصفية جميع معارضيه سواء داخل إيران أو خارجها، بل وصل الأمر إلى تهديده الإيرانيين أنفسهم بالتخويف من عصيان حكومته التي عينها برئاسة مهدي بزركان، ومنحه تفويضًا تمثل في قوله "بما أنني قد عينته فيجب أن يطاع"، معتبرا حكومة بزركان "حكومة الله".





ونصب الخميني نفسه مرشدا روحيا لـ"الثورة" أي أعلى من كل المناصب في إيران وباشر بإزاحة جميع المتحالفين معه والمعارضين له استعدادا لتصدير إرهابه إلى العالم العربي.





تصدير الإرهاب

واختار النظام الإيراني تصدير ما ظل يسميه "الثورة"، والذي لم يكن سوى تصدير للقلق والاضطرابات والتوتر إلى محيطه من منطلق أن أمنه واستقراره الداخلي يكمن في إثارة المشاكل والفوضى في الدول المحيطة به، بحسب مراقبين، أشاروا أيضا إلى أن سلوك النظام كان يستهدف أيضا صرف الأنظار عن الإرهاب الذي يمارسه ضد شعبه عبر إحياء الخلافات الطائفية في الدول العربية التي تحتضن أقليات من خلال فتح باب البعثات والدراسات أمام في هذه البلدان.





تاريخ العمليات الإرهابية

وبدأ نظام طهران عملياته الإرهابية من لبنان الذي نفذ فيه عملية اختطاف 96 مواطناً أجنبيا عام 1982، بينهم 25 أمريكيا، واستمرت عملية احتجاز الرهائن 10 أعوام، ونفذت مليشيا حزب الله هذه العملية.





وعادت إيران عبر حزب الله عام 1983 مجددا بعملية إرهابية أخرى، تمثلت بتفجير السفارة الأمريكية في بيروت، ما أسفر عن مقتل 63 شخصاً.





ونفذ الحرس الثوري الايراني في العام نفسه هجوما انتحاريا على مقر مشاة البحرية الأمريكية، أدى إلى مقتل 241 شخصا وجرح أكثر من 100 من أفراد البحرية والمدنيين.





وتوالت العمليات الإرهابية الإيرانية، التي شملت تفجير مقر القوات الفرنسية في بيروت، في 1983 أيضا، ما أسفر عن مقتل ٦٤ فرنسياً مدنياً وعسكرياً.





وفي العام ذاته، نفذ حزب الله وحزب الدعوة الشيعي المدعومان من إيران، مجموعة هجمات استهدفت السفارتين الأمريكية والفرنسية في الكويت ومصفاة للنفط وحيا سكنيا، نجم عنها مقتل 5 وإصابة 8.





كما نفذ الحرس الثوري الإيراني العديد من الاغتيالات في صفوف المعارضة الإيرانية، تمثلت باغتيال عبدالرحمن قاسملو، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، ومساعده عبدالله آذر في فيينا بالنمسا عام 1989.





وأعقب اغتيال قاسملو، اغتيال كاظم رجوي القيادي في حركة مجاهدي خلق، الذي اغتيل في أبريل/نيسان 1990 قرب مدينة جنيف في سويسرا، وهو شقيق مسعود رجوي رئيس حركة مجاهدي خلق السابق.





وفي ٦ أغسطس من عام 1991، اغتيل شابور بختيار، آخر رئيس وزراء في الفترة الملكية الإيرانية، على يد فيلق القدس والاستخبارات في العاصمة الفرنسية باريس.





كما اغتيل الأمين العام لحزب الحرية الكردستاني الإيراني سعيد يزدان بنا (شقيق حسين يزدان بنا) في مدينة السليمانية في كردستان العراق عام 1991 بعد 4 أشهر من تأسيسه الحزب، إضافة إلى اغتيال العديد من المعارضين الإيرانيين.





وبعد عام من اغتيال سعيد يزدان بنا، اغتال الحرس الثوري صادق شرفكندي، الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني الذي خلف قاسملو، وذلك في العاصمة الألمانية برلين مع اثنين آخرين في فندق ميكونوس.





حملات القتل والخطف

بدوره، قال رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة شرعية دولة الأحواز العربية عارف الكعبي لـ"العين الإخبارية" إنه "منذ مجيء الخميني إلى سدة الحكم عام 1979 وحتى اليوم سلوكيات هذا النظام مبنية على الإرهاب، والدستور الإيراني الذي يطبق بحذافيره من قبل الحرس الثوري الإرهابي، تنص إحدى مواده على أن ولي الفقيه هو لكل الشيعة في العالم، وتسمح هذه المادة لإيران دستوريا بالتدخل في شؤون الدول الأخرى".





واعتبر الكعبي مكونات إيران غير الفارسية من العرب والأكراد والتركمان والبلوج والآذريين وأتباع الديانات والمذاهب المتضرر الأكبر من نظام طهران.



