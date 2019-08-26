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تتويج لاعبي السلاح بميداليات الفضية والبرونزية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:50 م
تتويج لاعبي السلاح بميداليات الفضية والبرونزية
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علي نبوي
 
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تسلم لاعبو السلاح الميداليات بعد نهاية منافسات اليوم التي أقيمت على صالة مولاي رشيد بمدينة الرباط ضمن فاعليات دورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.

 

حقق معتز مدحت الميدالية الفضية في السلاح بينما حقق مهاب سامر الميدالية البرونزية.

 

حققت نهى هاني الميدالية الفضية في الشيش بينما حققت يارا الشرقاوي الميدالية البرونزية.

 

حضر تسليم الميداليات عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح.

 

يرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة.

 

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