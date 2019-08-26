أستاذ علوم سياسية: مشاركة السيسي في قمة السبع يعكس أهمية مصر عالميا

قال الدكتور إكرام بدر الدين، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجموعة الدول السبع الكبرى هامة للغاية، وتعكس ثقل مصر وأهميتها سواء على المستوى الإفريقي والعالمي.





وتابع "بدر الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الفضائية "الأولى"، اليوم الإثنين، أن الرئيس السيسي تحدث في القمة باسم مصر والقارة السمراء، في ظل رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أن القمة ناقشت العديد من الموضوعات الهامة الخاصة بمصر وإفريقيا.





ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى ببعض القادة الأفارقة بالأمس، وهذا يأتي في اطار تكوين وجهة نظر موحدة، تعبر عن إفريقيا في مجموعة السبع الكبار.





وأشار إلى أن هذه القمة أتاحت الفرصة لتقابل الآراء بين الرئيس السيسي وزعماء العالم، حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية، والتأكيد على ضرورة العمل المشترك بين مصر والقارة السمراء والدول السبع الكبرى.





وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال النسخة الـ43 من قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى "G7"، التي انعقدت السبت الماضي في مدينة بياريتز الفرنسية المطلة على المحيط الأطلسي، على أن تستمر حتى اليوم الاثنين؛ وذلك تلبية للدعوة الرسمية التي تلقاها من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.





ويشارك في أعمال القمة الاقتصادية 24 وفدًا، من بينهم رؤساء الحكومات دائمة العضوية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، ‎وبخلاف قادة الدول الدائمة، يشارك رؤساء دول وحكومات آخرون من مختلف البلدان كضيوف مدعوين.





وترصد "الفجر" -في التقرير التالي- رؤساء الدول المشاركين كضيوف في قمة الدول الصناعية السبع الكبرى.





• الرئيس عبدالفتاح السيسي.. مصر





وجّه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر اتصال هاتفي؛ لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الـ"G7"، والتي تشارك بها مصر باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.





• الرئيس بول كاجامه.. رواندا





أكد وزير الدولة للشئون الخارجية والتعاون برواندا، أوليفر ندوهونجيريه، أن الرئيس الروندي بول كاجامه تلقى دعوة من الرئيس الفرنسي ماكرون باعتباره الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي، وذلك بالتزامن مع توجيه الدعوة للرئيس السيسي، ووفقا لبيان قصر الإليزيه الفرنسي، فإن فرنسا تتطلع لاستضافة رئيس رواندا في الاجتماعات التي ستكرز على أوجه عدم المساواة، وفقا لما أوردته صحيفة "نيو تايمز" الرواندية.





• الرئيس سيريل رامافوزا.. جنوب إفريقيا





كما تم دعوة الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، الذي يستعد لتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال دورته القادمة؛ ليقود وفد بلاده المشارك في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بفرنسا، وفقا للحكومة الجنوب إفريقية.





• ‎رئيس الوزراء سكوت موريسون.. أستراليا





شارك رئيس الوزراء الأسترالي، ‎سكوت موريسون، في حضور القمة المنعقدة بمدينة بياريتس، بعد أن ‎تمت دعوته من قبل الرئيس الفرنسي ماكرون؛ لحضور تجمع القادة الذي يضم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والولايات المتحدة وكندا واليابان، ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، ‎يسعى موريسون إلى مطالبة البلدان باستئصال المحتوى المتطرف العنيف من الإنترنت.





•‎ رئيس الوزراء ناريندرا مودي.. الهند





ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، فقد شارك رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بقمة مجموعة الدول الصناعية السبع، عقب تلقيه دعوة من الرئيس الفرنسي؛ ليترأس وفد بلاده متحدثا عن القضايا العالمية الملحة المتعلقة بالبيئة والمناخ والتحول الرقمي.





• ‎رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.. إسبانيا





وحضر رئيس الوزراء الإسباني،‎ بيدرو سانشيز، أعمال القمة بدعوة من الرئيس الفرنسي، مصطحبا معه زوجته، بيجونيا جوميز؛ لحضور مأدبة عشاء قادة مجموعة السبع، ووفقا لشبكة "لاسكستا" الإسبانية، أكد سانشيز أنها "فرصة لمناقشة القضايا العالمية الكبرى".





• ‎الرئيس سيباستيان بينيرا.. تشيلي





وبدعوة من ماكرون، حضر رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا، ووفقا لصحيفة "لا ترسيرا" التشيلية، يناقش بينيرا الوضع الحالي في أمريكا الجنوبية والحرائق التي تؤثر على جزء من منطقة غابات الأمازون؛ بحثا عن اتفاقيات مواتية للبيئة.





• الرئيس ماكي سال.. السنغال





كما تلقى الرئيس السنغالي ماكي سال دعوة من الرئيس الفرنسي؛ للمشاركة في قمة الـ"G7"، باعتباره الرئيس الحالي لمبادرة الشراكة الجديدة لتنمية القارة السمراء المعروفة باسم "النيباد"، وهي مبادرة تتضمن رؤية الاتحاد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة الإفريقية، بمشاركة رؤساء 5 دول إفريقية، هي: (مصر، والجزائر، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، والسنغال).





• الرئيس مارك كريستيان كابوري.. بوركينا فاسو





في ظل ترأس بوركينا فاسو حاليًا مجموعة دول الساحل الخمس، التي تشمل كلا من بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر وموريتانيا، تم توجيه دعوة من قبل الرئيس الفرنسي لنظيره في بوركينا فاسو، مارك كريستيان كابوري، ليرأس وفد بلاده في القمة المنعقدة حاليا.