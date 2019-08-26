ترامب يطالب دول أوروبا باستعادة مقاتلي "داعش" من سوريا

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، دول أوروبا باستعادة مقاتلي تنظيم "داعش" المحتجزين في معسكر اعتقال في الصحراء في شمال شرقي سورية لدى قوات يقودها الأكراد، متحالفة مع الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، أنهى الرئيس الأمريكي التكهنات التي أثيرت بشأن مكان عقد القمة القادمة لمجموعة السبع، ورجح أن يتم عقدها في ميامي، بولاية فلوريدا.

وخلال لقائه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتز بفرنسا، قال ترامب: "القمة ستكون على الأرجح في ميامي".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة هي التي ستستضيف قمة العام القادم، حيث تتناوب دول المجموعة استضافتها.

تجدر الإشارة إلى أن دول المجموعة تمتلك معًا نحو نصف اقتصاد العالم، وأن كانت هذه الحصة تتناقص في ظل صعود اقتصادات الصين والهند، وغيرهما من القوى.

وقال ترامب: "كل وفد سيكون قادرًا على أن يكون له مبنى خاص به»، إلا أنه أشار إلى أن القرار بشأن اختيار ميامي ليس نهائيًّا بعد".