مشاهدة النصر والسد بث مباشر Nassr vs Sadd دوري أبطال آسيا يلا شوت NEW بث الاسطورة مباراة النصر السعودي رابط سريع مباشر

مباراة النصر والسد بث مباشر kora star جول العرب، وقبل مواجهة الليلة تقابل الفريقان في ثلاث مناسبات من قبل بمختلف المنافسات القارية، ولم ينجح النصر من تحقيق الفوز على خصمه بعدما تعادل مرتين وهُزم مرة واحدة، حيث يسعى إلى كسر العقدة وإسعاد الجماهير التي ستملأ المدرجات لتشجيع اللاعبين.





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نرصد البث المباشر لمباراة النصر والسد اليوم Nassr vs Sadd على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، نتمنى أن يكون اللقاء ملئ بالندية والتشويق.

من المقرر أن يتقابل الفائز في مجموع مباراتي النصر والسد مع الطرف المتأهل من الموقعة السعودية الخالصة التي تجمع بين الهلال والاتحاد.





واجه العالمي الأندية القطرية في 20 مباراة من قبل تاريخياً، حقق الانتصار تسع مرات مقابل أربع هزائم وكان التعادل هو سيد الموقف سبع مرات.





أستقر روي فيتوريا المدير الفني للنصر على التشكيل الأساسي وجاء كالآتي: برادلي جونز – عوض خميس – عبدالله مادو – عمر هوساوي – سلطان الغنام – عبدالرحمن الدوسري – عبدالله الخيبري – فهد الجميعة – جوليانو – نور الدين امرابط – صلاح ال عباس.



