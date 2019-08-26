أول خطوة " بورصة " .. التعريف بالأوراق المالية وأنواع "الأسهم" و"السندات "





في أول خطوة نتعلم فيها "البورصة "يجب أن نتعرف علي أمراً في غاية الأهمية ، أو بمعني أدق، هومحور تعاملات البورصة ، و هي الأوراق المالية والتي تتمثل في الأسهم والسندات ، وبدون هذه الأوراق لن تتم المعاملات في السوق الذي يمتلك بحر كبير من القوانين والشروط التي تحكمه ، وسوف نستعرض شرح تفصيلي لمعني الأسهم والسندات وأنواعهم حتي يسهل علي القارىء التمييز ومعرفة أوجه الخلاف بين الأسهم والسندات كالأتي :









ماهو السهم ؟





السهم هو حصة في ملكية الشركة المصدرة له ، ويتمتع المساهم بحقوق الملكية والتي من بينها الحق في حصة من الأرباح التي تحققها الشركة والحق في مراقبة الإدارة من خلال حق التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والاقتراع على القرارات الرئيسية الأخرى التي تقدمها إدارة الشركة، وفي حالة تصفية الشركة يحق لحامل السهم الحصول على حصة فيما تبقى من قيمة بيع الأصول بعد سداد جميع ما على الشركة من ديون والتزامات.

و الأصل أن السهم لا يتم استرداد قيمته من الشركة إلا في حالات محدودة مثل تخفيض قيمة رأس المال أو تصفية الشركة، وفي هذه الحالات قد تختلف القيمة المستردة عن القيمة المدفوعة عند شراء السهم.









أنواع الأسهم :





1- الأسهم العاديّة





الأسهم العاديّة هي الأسهم الأكثر إصداراً وتداولاً بين الناس في السوق الماليّ، وتُمثّل ملكيّةً خاصّةً للشركات ونسبةً من أرباحها الماليّة. يَحقّ لكلّ مُستثمر في الأسهم العاديّة المشاركة في انتخاب مجلس إدارة الشركة؛ إذ يحصل على صوت واحد مُقابل كلّ سهم يمتلكه في الشّركة تُساهم الأسهم العاديّة على المدى الطويل في تنمية رؤوس الأموال؛ من خلال زيادة نسبة العوائد الماليّة في كافّة الاستثمارات ضمن نشاط الشّركة، وغالباً ما تكون قيمة العوائد أعلى من تكلفة الأسهم، ولكن يترتّب على ذلك بعض المخاطرة؛ خصوصاً في حال أفلست الشركة وأصبحت قابلةً للتّصفية، وعندها لا يحصل أصحاب الأسهم على قيمة مُشاركتهم في رأس المال إلا بعد أن تُدفَع الديون مع قيمة السّندات





2- الأسهم المُمتازة





هي أسهم تُشكّل نسبةً من مُلكيّة الشركة، لكنّها لا تمنح الحقّ في التصويت للمُساهمين، وتُعتَبر الأسهم الممتازة ذات أرباح مضمونة وثابتة، بعكس الأسهم العاديّة ذات الأرباح المُتغيّرة، وعند تصفية الشركة يحصل المُساهم في السهم الممتاز على حصّته قبل المساهمين الآخرين، وينظر بعض المُستثمرين إلى هذه الأسهم بصفتها دَين مُترتّب على رأس المال. تتميّز الأسهم المُمتازة عن الأسهم العاديّة بأنّها تتوزّع على مجموعة من الأنواع كاألأتي :





الأسهم المُباشرة (غير التراكميّة):





نوع من أنواع الأسهم الممتازة لكنّها لا تمتلك أيّ مُميّزات إضافيّة، ويحقّ لصاحب الأسهم الحصول على قيمة العوائد المُعلَن عنها، وفي حال عدم قدرة الشركة على دفع الأرباح فإنّه لا توجد استحقاقات على المُستثمر. الأسهم التراكميّة: هي الأسهم التي تتميّز بحماية المُساهمين في حال وجود صعوبات ماليّة أو عدم دفع للأرباح، إذ تتراكم قيمة عوائد الأسهم على الشركة حتى تصبح قادرةً على دفعها.









أسهم المُشاركة:





هي التي تمنح أصحابها الحقّ في الحصول على أرباح الأسهم المُمتازة المُعلَن عنها، والأرباح الإضافيّة المُشتَركة. الأسهم القابلة للتّحويل: هي الأسهم التي تُوفّر ميزة تبديل الأسهم المُمتازة بأسهم عاديّة عند سعر ثابت يُطلق عليه مُسمّىً سعر التحويل.









أسهم الاستدعاء:

هي الأسهم التي تُفيد الشركة وليس المُساهم؛ إذ يحقّ للشّركة في هذا النوع من الأسهم استردادها عند انتهاء مدّة صلاحيتها. إصدار الأسهم يعدُّ إصدار الأسهم من الوظائف الخاصّة في الشركات المُساهمة أثناء تأسيسها، ممّا يُساهم في مُساعدة المساهمين من الأفراد على المُشاركة في رأس مال التأسيس، أو في زيادة رأس مال الشركة عند الحاجة لذلك في المستقبل.









ماهي السندات ؟





السندات هي عقد مكتوب يحتوي على تعهدٍ بدفع مبلغ ماليّ في موعد معين، أو عند تحقيق شرط ما، وتُعدّ كافة الاتفاقات والعقود الخاصة بالقروض عبارة عن سندات، وتُعرَّف السندات بأنّها مبالغ ماليّة تقترضها الحكومات أو المُنشآت، وتتعهّد بسدادها مع إضافة فائدة لها في تاريخ يتمّ الاتفاق عليه. من التعريفات الأخرى للسندات هي صكوك مختومة؛ إذ تُعدّ ضمانات بموجبها يدفع فرد أو حكومة أو مؤسّسة مبلغاً ماليّاً مُحدداً.





السندات وفقاً لنوع الضمان وتُقسم إلى نوعين هما:





1-السندات المضمونة





هي سندات تُضمَن بأصول مثل الأراضي والعقارات، وعند تصفية الشركة أو عدم دفعها للالتزامات المترتبة عليها يحق لأصحاب السندات التصرف بهذه الأصول؛ من أجل الحصول على حقوقهم. السندات غير المضمونة: هي سندات لا تُضمَن بالأصول، وتُعدّ ضماناتها هي صافي قيمة الأصول الخاصة بالشركة.









2-السندات وفقاً لإمكانية تداولها، وتشمل الآتي:





السندات لحاملها:





وهي أوراق ماليّة تقبل التداول بالشراء أو البيع، وعند استحقاق الفائدة بتاريخها يُقدم المستثمر للبنك الكوبون المرفق مع السند؛ من أجل الحصول على قيمة الفائدة، ويُطلق على هذه السندات اسم سندات الكوبون. السندات المُسجلة بأسماء المستثمرين، وتدفع فوائدها بشيكات مسجلة بأسماء أصحابها، وتوفر هذه السندات حماية لأصحابها من ضياعها أو سرقتها. السندات وفقاً لقيمة إصدارها، وتشمل ثلاثة أنواع وهي: السندات التي تُباع بقيمتها الاسميّة؛ حيث يعتقد المستثمرون أنّ نسبة الكوبون للسندات تتناسب مع حجم المخاطر المؤثرة على الاستثمار فيها.









السندات المُباعة:





بخصم مُطبّقٍ على القيمة الاسميّة؛ حيث تكون نسبة الكوبون للسندات أقلّ من السندات المشابهة لها في المستوى من المخاطرة، ويُطبّق الخصم لتعويض المستثمرين عن القيمة الفعليّة المدفوعة والقليلة مقارنةً بالقيمة الاسميّة. السندات المُباعة بقيمة مرتفعة مقارنةً بقيمتها الاسميّة؛ حيث تكون نسبة الكوبون للسندات أعلى من السندات المشابهة لها في المستوى من المُخاطرة.





السندات وفقاً لجهة إصدارها، وتُقسم إلى الأنواع الآتية:





السندات الصادرة عن المنشآت؛ من أجل تمويل استثماراتها ذات الأجل المتوسط والطويل. السندات الصادرة عن الخزينة العامة للحكومات. السندات التي تصدر عن المنظمات الدوليّة.



