شاهد.. إنفوجراف يوضح تطور العلاقات المصرية الفرنسية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إنفوجرافًا يوضح تطور العلاقات المصرية الفرنسية.





حيث شهدت العلاقات المصرية الفرنسية تطورًا وتقاربًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، خاصة في ظل الزيارات واللقاءات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.





وكان أول لقاء جمع الرئيسين في أكتوبر 2017، وذلك عندما زار الرئيس السيسي باريس في أعقاب فوز ماكرون بالرئاسة الفرنسية.