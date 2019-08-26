شاهد.. إنفوجراف يوضح تطور العلاقات المصرية الفرنسية
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:32 م
أمنية فوزي
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إنفوجرافًا يوضح تطور العلاقات المصرية الفرنسية.
حيث شهدت العلاقات المصرية الفرنسية تطورًا وتقاربًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، خاصة في ظل الزيارات واللقاءات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكان أول لقاء جمع الرئيسين في أكتوبر 2017، وذلك عندما زار الرئيس السيسي باريس في أعقاب فوز ماكرون بالرئاسة الفرنسية.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن شكره للرئيس الفرنسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركة سيادته في قمة مجموعة الدول السبع، مشيدًا بقوة وتميز العلاقات المصرية الفرنسية وما تتسم به من خصوصية تاريخية.
ومن جانبه رحب الرئيس الفرنسي، بالرئيس مثمناً مشاركته في أعمال القمة، وكذلك بالعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا والروابط الحضارية والثقافية التي تربط بين الشعبين المصري والفرنسي الصديقين.
وكما أعرب الرئيس الفرنسي، عن حرص فرنسا على تعزيز آليات التعاون المشترك ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق حول القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة على المستوى الاقتصادي، كما تناول اللقاء استعراض العلاقات الأفريقية الفرنسية، في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وكذا تطورات الأزمات الإقليمية والقضايا الدولية، ومن بينها جهود إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، ومكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية.
كما تم تبادل الرؤي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث توافقت وجهات نظر الرئيسين حول تضافر الجهود المشتركة الثنائية بين مصر وفرنسا وأيضاً الدولية سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا علي نحو يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ علي المؤسسات الوطنية للدولة، وكذا مواردها، ويحد من التدخلات الخارجية.
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