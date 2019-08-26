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"انتي بتصغري ولا بتكبري" غادة عبد الرازق تغازل جمهورها بـ"ميني جيب" (صورة)

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:25 م
انتي بتصغري ولا بتكبري غادة عبد الرازق تغازل جمهورها بـميني جيب (صورة)
غادة عبد الرازق
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الفجر الفني
 
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نشرت الفنانة غادة عبدالرازق، على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها أثارت ضجة بين رواد السوشيال ميديا.

وظهرت"عبد الرازق" في الصورة مرتدية تيشرت مكشوف الاكتاف ، ومين جيب ، واعتمدت على تسريحة شعر بسطية ، ولم تتكلف فى وضع المكياج. 
 وقال احد جمهورها في تعليق : " انتي بتصغري يادودو ولا بتكبري
بينما قال آخر : "وحياة  ربنا بحبك جدا".

يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق الدرامية كان مسلسل "حدوتة مرة" والذى تم عرضه فى رمضان الماضى، ودارت أحداثه حول "مُرة" التي تعيش مأساة عائلية تهدد حياتها المستقبلية.
"انتي بتصغري ولا بتكبري" غادة عبد الرازق تغازل جمهورها بـ"ميني جيب" (صورة)
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