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معتز مدحت يحقق فضية السلاح في دورة الألعاب الإفريقية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:24 م
معتز مدحت يحقق فضية السلاح في دورة الألعاب الإفريقية
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علي نبوي
 
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حقق مدحت معتز لاعب منتخب مصر للسلاح المركز الثاني والميدالية الفضية في دورةالألعاب الإفريقية المقامة في المغرب.

 

خسر معتز مدحت المباراة النهائية أمام بطل تونس.

 

حقق مهاب سامر لاعب منتخب مصر الميدالية البرونزية.

 

يرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة.

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