الجيزة تبدأ في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:22 م
إسماعيل منطاوي
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أعلنت محافظة الجيزة، عن تلقي طلبات المواطنين للتصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019.
ومن يرغب في التصالح فى مخالفات البناء التوجه الى الحى او المركز او المدينة التابعين لها وتقديم المستندات المطلوبة للبدء فى تقنين المخالفات قبل بدء أعمال ازالتها وانتهاء المهلة المحددة قانونا وهى ال 6 أشهر والتى بدات 7 يوليو الماضى.
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