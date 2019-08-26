موعد مباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:18 م
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يستضيف العربي الكويتي في مباراة اليوم فريق الاتحاد السكندري، في تمام الساعة 7:15 مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة 8:15 مساءًا بتوقيت السعودية، على ملعب صباح السالم، ضمن منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/2020.
ويدخل فريق الاتحاد السكندري بقيادة المدرب طلعت يوسف مباراة العربي الكويتي ساعيًا الفوز في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية.
القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي:
وستُذاع مباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية، عبر قنوات أبوظبي الرياضية.
تشكيل الاتحاد السكندرى أمام العربي الكويتي:
حراسة المرمى: عماد السيد.
خط الدفاع: محمد أنور - محمود رزق - محمود شعبان - السيد سالم.
خط الوسط: نور السيد - كريم الديب - أحمد نبيل مانجا - رزاق سيسيه.
الهجوم: خالد قمر - أحمد رفعت.
تشكيل العربي الكويتي لمباراة الاتحاد السكندري:
حراسة المرمى: سليمان عبد الغفور.
خط الدفاع: محمد فريح - حمد إبراهيم - محمد البذالي - عيسى وليد.
خط الوسط: توريس - السنوسي الهادي - حامد إسماعيل.
خط الهجوم: مشاري الكندري - حسين الموسوي - يوسف قلفا.
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