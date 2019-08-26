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موعد مباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:18 م
موعد مباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية
الاتحاد السكندري
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يستضيف العربي الكويتي في مباراة اليوم فريق الاتحاد السكندري، في تمام الساعة 7:15 مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة 8:15 مساءًا بتوقيت السعودية، على ملعب صباح السالم، ضمن منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/2020.

ويدخل فريق الاتحاد السكندري بقيادة المدرب طلعت يوسف مباراة العربي الكويتي ساعيًا الفوز في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي:
وستُذاع مباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية، عبر قنوات أبوظبي الرياضية.

تشكيل الاتحاد السكندرى أمام العربي الكويتي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: محمد أنور - محمود رزق - محمود شعبان - السيد سالم.

خط الوسط: نور السيد - كريم الديب - أحمد نبيل مانجا - رزاق سيسيه.

الهجوم: خالد قمر - أحمد رفعت.

تشكيل العربي الكويتي لمباراة الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: سليمان عبد الغفور.

خط الدفاع: محمد فريح - حمد إبراهيم - محمد البذالي - عيسى وليد.

خط الوسط: توريس - السنوسي الهادي - حامد إسماعيل.

خط الهجوم: مشاري الكندري - حسين الموسوي - يوسف قلفا.
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