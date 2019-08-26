موعد مباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية

يستضيف العربي الكويتي في مباراة اليوم فريق الاتحاد السكندري، في تمام الساعة 7:15 مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة 8:15 مساءًا بتوقيت السعودية، على ملعب صباح السالم، ضمن منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/2020.





ويدخل فريق الاتحاد السكندري بقيادة المدرب طلعت يوسف مباراة العربي الكويتي ساعيًا الفوز في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي: وستُذاع مباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية، عبر قنوات أبوظبي الرياضية.

