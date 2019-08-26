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رازفان يتوعد الاتحاد: سوف ننتزع البطولة الآسيوية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:15 م
رازفان يتوعد الاتحاد: سوف ننتزع البطولة الآسيوية
رازفان
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أميرة فطيم
 
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تحدث رازفان؛ مدرب فريق الهلال السعودي عن مواجهة نادي اتحاد جدة، والمقرر لها، مساء غد الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أسيا.

 

وقال رازفان خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "أعرف جيدا أن طموح جماهيرنا تحقيق البطولة الأسيوية، ونحن نسعى لانتزاعها"

 

وبالحديث عن نظيره قال: "الاتحاد فريق جيد.. هجماته من الخلف ويعتمد على الجانب الجماعي سواء في الدفاع أو الهجوم".

 

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب "محيط الرعب" ، معقل الزعيم، يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر المقبل.

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