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"بري" يتلقى اتصالا من رئيس مجلس الأمة الكويتي

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:08 م
بري يتلقى اتصالا من رئيس مجلس الأمة الكويتي
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وكالات
 
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تلقى نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، اتصاﻻ هاتفيا من رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، وذلك بعد "الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية من بيروت"، اليوم الاثنين.

وعبر الغانم في مكالمته مع بري، عن استنكار وإدانة مجلس الأمة والشعب الكويتي للعدوان الإسرائيلي، الذي استهدف لبنان، مبديا كل اﻻستعداد لتقديم كل الدعم للبنان في مواجهة العدوانية اﻻسرائيلية، بحسب فضائية "إن بي إن" اللبنانية.

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