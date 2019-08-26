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برشلونة يحدد شرطه لانتقال نجمه إلى يوفنتوس

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:08 م
برشلونة يحدد شرطه لانتقال نجمه إلى يوفنتوس
برشلونة
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منى العوضي
 
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أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في ضم نجم وسط برشلونة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وقالت شبكة "ESPN" أن نادي يوفنتوس يصر على التعاقد مع الدولي الكرواتي إيفان راكتيتش لاعب وسط برشلونة.

 

وذكرت الشبكة الإسبانية أن نادي برشلونة يريد المال فقط مقابل التفريط في راكيتيتش دون إدخال لاعبين من يوفنتوس.

 

وكان راكيتيتش قريباً من الرحيل عن برشلونة خلال الفترة الماضية في ظل اهتمام أندية الدوري الإيطالي بضمه وبالتحديد إنتر ميلان.

 

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