جامعة أسوان تستضيف جراح مصري عالمي في مجال أورام الجهاز الهضمي

استضافت جامعة أسوان اليوم الإثنين الدكتور نادر حنا بروفيسير جراحة أورام الجهاز الهضمي بجامعة ميريلاند الأمريكية والذي يزور مستشفى أسوان الجامعي لمناظرة الحالات المرضية وإجراء عدد من العمليات الجراحية بالمجان، وتستمر الزيارة لمدة اربعة ايام وذلك تحت رعاية الدكتور احمد غلاب رئيس الجامعة.





وقال الدكتور نادر حنا إن هذه الزيارة تأتي ضمن مبادرة وقتك لبلدك التي تتبناها مؤسسة اسمعونا بالتنسيق مع جامعة أسوان بهدف تدريب الاطباء الشبان وتبادل الخبرات عن طريق تنظيم عدد من المحاضرات العليمة علاوة علي مناظرة عدد من مرضي الجهاز الهضمي واجراء اكبر عدد ممكن من العمليات الجراحية اللازمة لهم.





وأشار إلى أن الزياردة تهدف ايضا إلى دعم العمل التطوعي والذي يعود بفوائد كثيرة علي جميعفئات المجتمع المصري.





وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب أن هذه الزيارة للبروفسير نادر حنا سوف تصقل خبرات شباب الاطباء والباحثين في مجال الامراض المستعصية مثل اورام الجهاز الهضمي، كما انه تم الاتفاق علي تكرار هذه الزيارات الهامة خلال الفترة المقبلة.





وأوضح الدكتور عبدالله العبيدي مدير عام مستشفي اسوان الجامعي انه تم الاستعداد لهذه الزيارة علي اكمل وجه من خلال توفير كافة التجهيزات اللازمة للمرضي والاطقم الطبية داخل المستشفي علاوة علي اقامة عدد من المحاضرات العلمية الهامة.



