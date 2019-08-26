هيئة النقل العام تلزم سائقي الحافلات بالزي الوطني

أعلنت هيئة النقل العام، اليوم الاثنين، وضع اللمسات الأخيرة للائحة جديدة لتنظيم نشاط النقل، تتضمن عدة اشتراطات يجب التزام السائقين بها.

وأوضحت الهيئة أن اللائحة الجديدة تُلزم سائقي الحافلات بالزي الوطني أو الزي المعتمد من الهيئة، بالإصافة إلى عدم التدخين.