133 ألف طن واردات المملكة من الأسمنت في 6 أشهر

بلغت واردات السعودية من الأسمنت خلال النصف الأول من العام الجاري، أكثر من 133 ألف طن بقيمة إجمالية تجاوزت 43.1 مليون ريال.





ووفقا لبيانات الهيئة العامة للجمارك، فإن هناك خمس دول تعد أهم الدول التي تم الاستيراد منها خلال النصف الأول، وهي الإمارات، ومصر، وفرنسا، وأمريكا، والهند.





في المقابل، توقعت مصادر في اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في مجلس الغرف السعودية، ارتفاع صادرات السعودية من الأسمنت 100 في المائة خلال العام الجاري.





وأكدت المصادر، أن شركات الأسمنت السعودية تتنافس على تلبية نحو 40 في المائة من حجم الطلب في البحرين.

وأوضحت أن هناك انخفاضا في مخزون الأسمنت بحدود 850 ألف طن بنهاية الربع الأول من العام الجاري ليبلغ 41.49 مليون طن.

وذكرت أن المخزون المتوافر لدى شركات الأسمنت حتى نهاية العام الماضي بلغ 42.33 مليون طن، مبينا أن المخزون انخفض في الربع الأول، بفضل عمليات التصدير المستمرة منذ بداية العام.

وأشارت المصادر؛ إلى أن المملكة قامت بتصدير نحو 4.2 مليون طن في عام 2018، متوقعة ارتفاع حجم التصدير في العام الجاري ليبلغ بنهايته نحو ثمانية ملايين طن.

وأرجعت المصادر، انخفاض المخزون إلى زيادة حجم التصدير وبدء تنفيذ عدد من المشاريع، خاصة مشاريع الإسكان، مشيرة إلى ارتفاع الطلب على الأسمنت بداية من عام 2020 مع بدء تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية لها، حيث يتوقع ارتفاع الطلب 12 في المائة بدءا من العام المقبل.

وأوضحت أن المشاريع الاستراتيجية سيكون لها أثر إيجابي في زيادة حجم الطلب على الأسمنت بخلاف المشاريع العائدة إلى أفراد، مرجحة تراجع مستوى المخزون إلى مستويات دون 40 مليون طن.