وزير الخارجية الروسي: لم نطلب ولا نُخطط للعودة لمجموعة الـ 8

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الإثنين، أن بلاده لم تطلب ولا تخطط للعودة لمجموعة الثماني.





وقال في مؤتمر صحافي عقب لقائه بنظيره الأنغولي مانويل أوغوستو: "لم نتوجه لمجموعة السبع ولو مرة، ولا اتصلنا بهم ولا حتى كان الأمر في ذهننا، ونحن نضع خططنا للسياسة الخارجية"، وأشار إلى أنه علم من وسائل الإعلام بتصريح بعض الرؤساء الغربيين عن احتمال دعوة روسيا لاجتماع مجموعة السبع المقبل.





وأبرز في الوقت نفسه أن روسيا، لا تهرب من الاتصال مع مجموعة السبع.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أمس الأحد، أنه من الممكن دعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين للاجتماع المقبل لمجموعة السبع، الذي سيعقد في الولايات المتحدة.





واستمرت مجموعة الثماني من 2002 حتى 2014 تاريخ طرد روسيا منها بسبب ضم شبه جزيرة القرم، وكان من المقرر في ذلك العام عقد اجتماع مجموعة الثماني في سوتشي، ولكن لم تحضر أي دولة للقاء، وعُقد اجتماع مواز في بروكسل.



