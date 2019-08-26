"القضاء الإداري" برأس البر يؤجل قضية تطوير ميناء دمياط لـ27 أكتوبر المقبل

Advertisements

نظرت محكمة القضاء الإداري برأس البر بمحافظة دمياط، اليوم الاثنين، أوراق قضية تطوير ميناء دمياط وتعميق الغاطس التي أقامها محمد وهبة الطرابيلي، المحامي بدمياط.



وأجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل، وذلك للرد على ما قدمه محام الميناء، حيث قدم على كامل رئيس لجنة الدفاع عن هيئة ميناء دمياط حافظة مستندات تفيد ما أنجزته هيئة الميناء استجابة وتفاعلا مع مطالب المدعى بالدعوى التي تتضمن فسخ عقد ديبكو وتحميلها غرامات التأخير للإخلال بالعقد ثم فسخ التعاقد مع الشركة الصينية ثم الاتفاق على تنفيذ شركة محطة الحاويات الجديدة مشاركة بين شركة حاويات دمياط المصرية وهيئة ميناء دمياط بأموال مصرية وبإدارة مصرية دون أى تدخل أجنبي.



وعقدت الجلسة برئاسة المستشار ياسر رمضان وعضوية المستشارين محمد عدلان وأحمد حسنين وعلي كردوشة ومحمود علي الدين وسكرتارية محمود البيلي.