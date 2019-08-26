تعرف على قروض التي تتيحها البنوك لتمويل المصروفات المدرسية
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:05 م
الفجر الاقتصادي
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أعلن عدد من البنوك عن تقديم قرض التعليم للمصرين بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، وسعيًا منها لتخفيف الأعباء المالية التى تنفقها الأسر على التعليم.
وتستعرض "الفجر" من خلال التقرير التالي شروط قرض التعليم بعدد من البنوك المصرية:
أولًا: بنك مصر:
أوضح أحد المسؤلين بالبنك أن التقديم للحصول على القرض يكون للموظفين مع تعهد جهة العمل بتحويل الراتب لاستقطاع القسط الشهري، أو للموظفين بموجب إثبات الدخل أو المهن والأعمال الحرة بالأضافة إلى أصحاب ومستحقي المعاشات بتعهد تحويل المعاش أو بدون.
وأشار المسؤال إلى أن قيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه، وتبلغ نسبة التمويل 100% من قيمة المصروفات، ومدة التقسيط تصل إلى 84 شهر، على ان يكون الحد الأقصى لسن المقترض 65 عام.
وكشف المسؤال عن أن شروط البنك تقديم بيان معتمد بالمصروفات الدراسية، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وأصل إيصال مرافق حديث على عنوان العميل (كهرباء – غاز – مياه – تليفون) عند التقدم للحصول على القرض.
ثانيًا بنك قطر الاهلى " QNB":
يمنح بنك قطر الأهلى القرض لتغطية تمويل مصاريف الدورات التعليمية وهي الدبلومات، والماجستير المصغر في إدارة الأعمال، وماجستير في إدارة الأعمال، والماجستير،و الدكتوراه، والجامعة أو المدرسة.
وتصل قيمة التمويل بنسبة ٩٥ ٪ من المصاريف الدراسية والكتب، ويتم منح القرض تمتع بعائد تنافسي
، ويتمتع المقترض بتأمين على الحياة مجانًا طوال مدة القرض، عل أن يقوم بسدادة على أقساط شهرية ثابتة لمدة تصل إلى ٤٨ شهر.
وأوضح "البنك" أن قيمة القرض تصل إلى ٥٠٠ ألف جنيه، ومتوفر بالجنيه المصري فقط وللمصريين فقط، على أن لا يقل سن المقترض عن ٢١ سنة ولا يزيد عن ٦٠ سنة عند نهاية مدة القرض.
ثالثًا البنك العربي الأفريقي:
يمنح بنك العربي الافريقي القرض بأسعار فائدة متميزة، وقيمة تمويل تصل إلى 100% من مصاريف الدراسة
ومرونة في مدة سداد التمويل تصل إلى 84 شهراَ (7 سنوات).
وتستعرض "الفجر" من خلال التقرير التالي شروط قرض التعليم بعدد من البنوك المصرية:
أولًا: بنك مصر:
أوضح أحد المسؤلين بالبنك أن التقديم للحصول على القرض يكون للموظفين مع تعهد جهة العمل بتحويل الراتب لاستقطاع القسط الشهري، أو للموظفين بموجب إثبات الدخل أو المهن والأعمال الحرة بالأضافة إلى أصحاب ومستحقي المعاشات بتعهد تحويل المعاش أو بدون.
وأشار المسؤال إلى أن قيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه، وتبلغ نسبة التمويل 100% من قيمة المصروفات، ومدة التقسيط تصل إلى 84 شهر، على ان يكون الحد الأقصى لسن المقترض 65 عام.
وكشف المسؤال عن أن شروط البنك تقديم بيان معتمد بالمصروفات الدراسية، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وأصل إيصال مرافق حديث على عنوان العميل (كهرباء – غاز – مياه – تليفون) عند التقدم للحصول على القرض.
ثانيًا بنك قطر الاهلى " QNB":
يمنح بنك قطر الأهلى القرض لتغطية تمويل مصاريف الدورات التعليمية وهي الدبلومات، والماجستير المصغر في إدارة الأعمال، وماجستير في إدارة الأعمال، والماجستير،و الدكتوراه، والجامعة أو المدرسة.
وتصل قيمة التمويل بنسبة ٩٥ ٪ من المصاريف الدراسية والكتب، ويتم منح القرض تمتع بعائد تنافسي
، ويتمتع المقترض بتأمين على الحياة مجانًا طوال مدة القرض، عل أن يقوم بسدادة على أقساط شهرية ثابتة لمدة تصل إلى ٤٨ شهر.
وأوضح "البنك" أن قيمة القرض تصل إلى ٥٠٠ ألف جنيه، ومتوفر بالجنيه المصري فقط وللمصريين فقط، على أن لا يقل سن المقترض عن ٢١ سنة ولا يزيد عن ٦٠ سنة عند نهاية مدة القرض.
ثالثًا البنك العربي الأفريقي:
يمنح بنك العربي الافريقي القرض بأسعار فائدة متميزة، وقيمة تمويل تصل إلى 100% من مصاريف الدراسة
ومرونة في مدة سداد التمويل تصل إلى 84 شهراَ (7 سنوات).
وأكد البنك على أنة يتم منح القرض للطالب (إذا كان يعمل بوظيفة) أو لولى الأمر أو الوصى، وذلك لسداد المصاريف الدراسية لقائمة معتمدة من المدارس والجامعات في مصر.
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