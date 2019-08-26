ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أمريكا تسجل 12 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضى

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:03 م
أمريكا تسجل 12 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضى
ارشيفية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
ذكر مسؤولو صحة اتحاديون، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة سجلت 12 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي لترتفع بذلك الحالات المسجلة منذ بداية العام إلى 1215 في 30 ولاية، وذلك في أسوأ تفش للمرض منذ 1992.

وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن هناك زيادة نسبتها واحدا في المائة في حالات الإصابة بالمرض الشديد العدوى والذي قد يؤدي إلى الوفاة حتى 22 أغسطس.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
دوري أبطال آسيا
النصر - السعودية
-
x
19:45
-
السد - قطر