أوساكا تتصدر تصنيف لاعبات التنس

حافظت النجمة اليابانية ناومي أوساكا على موقعها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الاثنين وذلك قبيل بدء مشوار الدفاع عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) التي تفتتح اليوم.





وتحتل أوساكا صدارة التصنيف العالمي أمام الأسترالية أشليه بارتي والتشيكية كارولينا بليسكوفا، كما تتصدر تصنيف البطولة.





وتجمد رصيد أوساكا عند 6606 نقاط وكذلك بارتي عند 6501 نقطة بينما تراجع رصيد بليسكوفا بشكل طفيف إلى 6185 نقطة.





وصعدت الأمريكية ماديسون كيز من المركز العاشر إلى التاسع كما صعدت مواطنتها سلون ستيفنز من المركز الحادي عشر إلى العاشر.





وخرجت البيلاروسية أرينا سابالينكا من المراكز العشرة الأولى حيث تراجعت من المركز التاسع إلى الثالث عشر.





وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادرة اليوم الاثنين الموافق 26 أغسطس 2019 كما يلي :





اليابانية نعومي أوساكا في المركز الأول برصيد 6606 نقاط





الأسترالية أشليه بارتي في المركز الثاني برصيد 6501 نقطة





التشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز الثالث برصيد 6185 نقطة





الرومانية سيمونا هاليب في المركز الرابع برصيد 4743 نقطة





الأوكرانية إلينا سفيتولينا في المركز الخامس برصيد 4492 نقطة





التشيكية بيترا كفيتوفا في المركز السادس برصيد 4386 نقطة





الهولندية كيكي بيرتنز في المركز السابع برصيد 4325 نقطة





الأمريكية سيرينا وليامز في المركز الثامن برصيد 3935 نقطة





الأمريكية ماديسون كيز في المركز التاسع برصيد 3267 نقطة





الأمريكية سلون ستيفنز في المركز العاشر برصيد 3189 نقطة.



