عاجل.. نجم الأهلي يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة مفاوضات الإسماعيلي

كشف حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ربطته بالانضمام إلى الإسماعيلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال ظهير أيسر الأهلي في تصريحات خاصة ل ـ"الفجر الرياضي " :"لا أعلم شئ بخصوص رغبة الإسماعيلي في التعاقد معي خلال الفترة المقبلة".

وأضاف :"لم يتواصل أحد من مسئولي الإسماعيلي معي، ولم يتفاوض معي أحد من النادي هناك".

وكان حسين السيد قد عاد إلى النادي الأهلي عقب نهاية فترة إعارته إلى الاتفاق السعودي والتي استمرت لمدة موسم ونصف.